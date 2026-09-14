Italia batte gli USA ai Mondiali di basket in carrozzina, 66-59

Squadra azzurra di basket in carrozzina batte gli USA 66-59, con Papi e Carossino in evidenza

L’Italia ha vinto una partita di grande intensità ai Mondiali di basket in carrozzina, battendo gli USA per 66-59 nella terza e ultima giornata della fase a gironi. La vittoria, ottenuta grazie a una difesa solida e un attacco costante, ha visto protagonisti tre giocatori: Giulio Maria Papi, Andrea Gianetti e Filippo Carossino, che hanno segnato rispettivamente 19, 18 e 11 punti. La squadra azzurra ha resistito a un inizio dominato dagli Stati Uniti, guidati da Jorge Salazar e Brian Bell, e ha concluso la partita con un vantaggio di sette punti. Nel primo quarto, gli Stati Uniti hanno dominato con un vantaggio di 13-18, grazie a un’azione di Salazar che ha portato i suoi compagni a un vantaggio iniziale. Tuttavia, l’Italia ha reagito con determinazione, grazie a un’azione di Raourahi e a un contributo decisivo di Papi e Carossino. La difesa azzurra ha giocato un ruolo chiave, bloccando le offensive degli USA e permettendo alla squadra di rimanere in partita.

La reazione azzurra ha portato a un vantaggio di sette punti nel finale.

Un’Italia che non si è mai arresa

Nel secondo quarto, l’Italia ha ribaltato la situazione, grazie a un attacco costante e a una difesa aggressiva. Papi ha guidato la squadra con un’azione di +9, mentre Giaretti ha segnato cinque punti consecutivi per portare il punteggio sul 32-25 all’intervallo. La squadra ha continuato a reagire, anche quando gli USA hanno tentato di rientrare in partita con un’azione di Bell. Tocca a Carossino e Boganelli mettersi in evidenza per respingere gli assalti americani, mentre Sbuelz ha dato una mano a Papi a spingere gli azzurri sul +7 prima del gioco da tre punti di Williams.

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La partita ha visto un momento di tensione quando Salazar e Bell hanno unito le forze per ridare agli USA un punto di vantaggio sul 50-51. Tuttavia, l’Italia ha reagito con determinazione, con Giaretti e Carossino che hanno risposto a Salazar, permettendo a Papi di rimandare l’Italia sul 56-55. Nel finale, Papi e Giaretti hanno dimostrato freddezza e calma, segnando con precisione dalla lunetta nel lunghissimo e estenuante finale che ha premiato gli azzurri: 66-59.

Un successo per la squadra azzurra

La vittoria dell’Italia contro gli USA rappresenta un successo significativo per la squadra azzurra, che ha dimostrato capacità e determinazione. La squadra ha saputo reagire a ogni momento di pressione, grazie a una difesa solida e a un attacco costante. La vittoria ha visto protagonisti tre giocatori: Giulio Maria Papi, Andrea Gianetti e Filippo Carossino, che hanno segnato rispettivamente 19, 18 e 11 punti. La squadra azzurra ha dimostrato di essere pronta per affrontare le prossime sfide, con un’attitudine positiva e una capacità di reazione che ha reso la partita un momento di grande emozione.

La partita ha visto un inizio dominato dagli USA, con un vantaggio di 10-2 grazie a Salazar. L’Italia ha resistito con Said e Papi, risalendo fino al -3 con l’aiuto di altri giocatori, ma è stato Salazar a chiudere sul 13-18. Nel secondo quarto, l’Italia ha ribaltato la situazione, grazie a un attacco costante e a una difesa aggressiva. Papi ha guidato la squadra con un’azione di +9, mentre Giaretti ha segnato cinque punti consecutivi per portare il punteggio sul 32-25 all’intervallo.

La squadra azzurra ha dimostrato una grande capacità di reazione e resistenza.