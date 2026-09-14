Mondiali ciclismo 2026: programma completo, orari, tv e streaming

Atleti in corsa durante una gara di ciclismo su strada, con spettatori e cronisti in piazza

I Mondiali di ciclismo su strada 2026 si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre 2026, con un programma che coinvolgerà atlete e atleti di diverse categorie. Le competizioni inizieranno con le gare di cronometro per le categorie élite, e si concluderanno con le prove in linea per le categorie élite uomini e donne. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. Inoltre, sarà disponibile la diretta live testuale su OA Sport.

Programma completo e orari delle gare

Domenica 20 settembre, le gare di cronometro per le categorie élite inizieranno alle ore 15:00 per le donne e alle 18:45 per gli uomini. Lunedì 21 settembre, si terranno le prove per le categorie under 23, con partenza alle 15:00 per le donne e alle 18:00 per gli uomini. Martedì 22 settembre, la giornata sarà intensa con la staffetta mista alle 14:30, seguita dalle cronometro per le juniores alle 18:15 e 21:15. Giovedì 24 settembre, si inizieranno le prove in linea con le gare per le under 23 e juniores. Venerdì 25 settembre, si terranno le gare per le juniores e under 23, mentre sabato 26 settembre sarà la volta delle donne élite, con partenza alle ore 15:00. La chiusura del programma avverrà domenica 27 settembre con la gara degli uomini élite, sempre alle ore 15:00.

Le maglie arcobaleno saranno assegnate durante l’evento, simbolo del successo e della prestazione eccellente. La manifestazione rappresenta un momento importante per i ciclisti di ogni categoria, con la possibilità di conquistare titoli e migliorare i loro risultati. La settimana dei Mondiali 2026 è considerata una delle più importanti dell’anno, con la possibilità di influenzare la stagione e, in alcuni casi, la carriera di un atleta.

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Trasmissioni e accesso al contenuto

Le gare saranno visibili in diretta tv sui canali Rai, con un palinsesto dettagliato da definire. Per gli appassionati che preferiscono il streaming, saranno disponibili le trasmissioni su Rai Play, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. Inoltre, sarà possibile seguire in tempo reale la diretta live testuale su OA Sport. L’evento è accessibile gratuitamente su Rai Play e in chiaro sui canali Rai, mentre gli altri canali richiederanno un abbonamento.

Il programma completo, gli orari, la tv e il streaming dei Mondiali ciclismo 2026 sono disponibili online, con informazioni aggiornate e dettagliate. Gli appassionati di ciclismo potranno seguire tutte le gare in diretta, sia attraverso la televisione che attraverso i canali streaming. L’evento è un’occasione unica per assistere a competizioni di alto livello e per supportare i migliori atleti del mondo.