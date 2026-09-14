Jesús Calleja racconta l’incidente di Cristóbal Soria durante un rafting in Costa Rica

Jesús Calleja mostra un momento di rafting in Costa Rica con Cristóbal Soria, che ha subito un piccolo trauma

Jesús Calleja ha raccontato l’incidente subito da Cristóbal Soria durante un’escursione in rafting in Costa Rica, durante la registrazione del programma Planeta Calleja. L’exdelegato del Sevilla e collaboratore del programma El Chiringuito ha subito un piccolo trauma, che si è risolto con cinque punti di sutura. L’episodio è stato condiviso da Calleja su Instagram, insieme a immagini inedite dell’avventura. L’incidente è avvenuto durante un momento di rafting, quando Soria si è urtato con un remo, causando un piccolo ferimento alla tempia. Nonostante l’incidente, l’escursione ha continuato con l’ascensione a un vulcano attivo di 3.340 metri, il Turrialba. Calleja ha sottolineato come l’avventura, pur con i suoi piccoli inconvenienti, è stata un momento unico e emozionante.

Un piccolo trauma senza conseguenze gravi

Durante la descrizione dell’esperienza, Jesús Calleja ha spiegato che l’incidente di Cristóbal Soria è stato un episodio comune in un’attività come il rafting, dove i movimenti e i rapidi possono portare a piccoli contatti. L’urto con un remo ha causato un piccolo ferimento alla tempia, che ha richiesto cinque punti di sutura. Tuttavia, non è stato necessario un intervento più grave, e Soria ha potuto proseguire l’escursione senza problemi. L’episodio è stato visto come una piccola contingenza, tipica di un’attività avventurosa. Calleja ha condiviso l’esperienza su Instagram, accompagnando le immagini con un invito a non perdere l’emozione di un’escursione unica.

Un’esperienza inedita in Costa Rica

L’escursione in rafting è stata parte di un itinerario più ampio, che includeva l’ascensione del vulcano attivo Turrialba, situato a circa 3.340 metri di altezza. L’esperienza è stata descritta come un momento inedito, con immagini che hanno suscitato interesse tra i follower di Calleja. L’attività, che ha visto la partecipazione di Soria, è stata resa pubblica attraverso i social media, con un messaggio che ha invitato a seguire l’avventura. L’incidente, pur se leggero, ha reso l’esperienza ancora più memorabile, come ha sottolineato Calleja, che ha visto nell’episodio una parte naturale dell’avventura.

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La condivisione dell’esperienza da parte di Jesús Calleja ha suscitato interesse tra i fan, che hanno apprezzato l’emozione e la spontaneità dell’escursione. L’incidente di Soria, pur leggero, ha dimostrato come anche in attività estreme possano verificarsi piccoli inconvenienti, ma senza conseguenze gravi. L’esperienza in Costa Rica, con le sue sfide e le sue emozioni, è diventata un momento di condivisione e di vicinanza tra i partecipanti. L’episodio ha anche rafforzato la relazione tra Calleja e Soria, che ha continuato a collaborare con il programma El Chiringuito, dimostrando come l’amicizia e la passione per l’avventura possano superare anche i piccoli imprevisti.

La descrizione dell’incidente da parte di Calleja ha anche messo in luce l’importanza di una gestione responsabile delle attività estreme, dove la sicurezza è sempre prioritaria, ma non può mai eliminare completamente i rischi. L’esperienza in rafting, come quella in montagna, richiede attenzione e preparazione, ma anche la capacità di affrontare i piccoli inconvenienti con spirito e umorismo. L’incidente di Soria, pur se leggero, ha rappresentato un momento di crescita e di condivisione, che ha reso l’esperienza ancora più significativa per chi l’ha vissuta.