Napoli-Bologna, la sfida tra Allegri e Tedesco in diretta

Stadio Maradona, tifosi in attesa della partita tra Napoli e Bologna

La quarta giornata di Serie A si apre con la sfida tra Napoli e Bologna, in programma alle 18 allo stadio Maradona. La partita, in diretta su DAZN, vede il Napoli di Maurizio Allegri affrontare il Bologna di Thomas Tedesco, squalificato e sostituito dal suo vice Tarozzi. I partenopei, reduce da tre sconfitte consecutive in campionato e Champions League, cercano il primo successo stagionale, mentre i felsinei, dopo un pareggio contro il Sassuolo, mirano a una continuità positiva. Sono attesi 41mila tifosi al Maradona, un segno di interesse e attesa per la gara.

Allegri ha sottolineato l’importanza di un equilibrio e di un equilibratore in un momento in cui i nervi rischiano di saltare a causa di sconfitte, infortuni e pressione. La chiave per il Napoli potrebbe essere Politano, in grado di garantire copertura a destra e accelerare la squadra. Il tecnico ha confermato Milinkovic-Savic in porta, dopo l’infortunio di Meret nella Champions League contro l’Arsenal. La formazione scelta da Allegri è NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Vergara. A disposizione: Pugliese, Contini, Favasuli, Badiashile, Neres, Olivera, Lucca, Beukema, Lang.

Allegri, la chiave è Politano

Allegri ha sottolineato l’importanza di un equilibrio e di un equilibratore in un momento in cui i nervi rischiano di saltare a causa di sconfitte, infortuni e pressione. La chiave per il Napoli potrebbe essere Politano, in grado di garantire copertura a destra e accelerare la squadra. Il tecnico ha confermato Milinkovic-Savic in porta, dopo l’infortunio di Meret nella Champions League contro l’Arsenal. La formazione scelta da Allegri è NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Vergara. A disposizione: Pugliese, Contini, Favasuli, Badiashile, Neres, Olivera, Lucca, Beukema, Lang.

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Il Napoli, con Gilmour, ha espresso la necessità di rialzarsi subito e tornare a vincere. Il giocatore ha sottolineato l’importanza di migliorare la gestione del pallone e giocare bene tecnicamente. La squadra, con un’identità chiara, cerca di tornare a prendere punti e a riprendersi dopo le sconfitte. La partita, in diretta su DAZN, è un momento cruciale per entrambe le squadre, che cercano di invertire il trend e di proseguire nella stagione con risultati positivi.

Bologna, il lavoro di Tedesco e i nuovi arrivi

Il Bologna, allenato da Tedesco, ha visto il suo vice Tarozzi in panchina a causa della squalifica. Il direttore sportivo Marco Di Vaio ha spiegato che il ritardo di Skorupski ha costato la panchina, ma i nuovi arrivi come Theate e Mbangula potrebbero aiutare a trovare un’identità nuova. La squadra, che gioca in 4-3-3, ha come difensori Holm, Heggem, Theate e Miranda, con Pobega e Ferguson a centrocampo. In attacco, Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi sono i principali protagonisti. La formazione ufficiale del Bologna è BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Pobega, Ferguson, Amondarain; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. A disposizione: Skorupski, Franceschelli, Helland, Moro, Mbangula, Casale, Libra, Odgaard, Enem, Alhassane, De Silvestri, Vitik.

Il Bologna, reduce dal pareggio contro il Sassuolo, cerca di trovare continuità e brama il colpaccio. Il direttore sportivo Di Vaio ha sottolineato l’importanza di un lavoro comune e di un’identità nuova, sottolineando che i nuovi arrivi potrebbero aiutare a raggiungere questo obiettivo. La squadra, con un’identità chiara, cerca di tornare a prendere punti e a riprendersi dopo le sconfitte. La partita, in diretta su DAZN, è un momento cruciale per entrambe le squadre, che cercano di invertire il trend e di proseguire nella stagione con risultati positivi.

La formazione scelta da Allegri è NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Vergara.

Il Bologna, con la formazione BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Pobega, Ferguson, Amondarain; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi, cerca di trovare continuità.