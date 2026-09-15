Coppa Italia, due scommesse su Genoa-Südtirol e Fiorentina-Pisa

Oggi, martedì 15 settembre, la Coppa Italia propone due partite interessanti, con due combinazioni di scommesse che mettono in gioco le squadre in campo. La prima, Genoa-Südtirol, offre la combo 1X + Under 3,5, mentre la seconda, Fiorentina-Pisa, punta su 1 + Over 1,5. Entrambe le gare si terranno alle ore 18:00 e 21:00, con un contesto diverso rispetto al campionato. Le combinazioni si basano sui tempi regolamentari, comprensivi del recupero, e richiedono una lettura attenta delle condizioni delle squadre.

scommesse su genoa-südtirol

Il Genoa, che gioca in casa, ha una rosa di categoria superiore rispetto al Südtirol, ma il suo avvio di campionato suggerisce prudenza sul segno 1 secco. La combo 1X + Under 3,5 prevede una vittoria rossoblù o un pareggio, con un numero di gol inferiore a quattro. Il Südtirol, che ha pareggiato 1-1 con il Modena, ha dimostrato capacità di rimanere in partita a lungo, come visto nel match contro il Venezia. Il punto più delicato è l’eventuale vantaggio nei primi minuti, che potrebbe costringere una squadra a aprire il gioco prima del previsto.

Pubblicità

pronostici su fiorentina-pisa

La Fiorentina, dopo il successo 4-2 contro il Venezia, si presenta in forma positiva, ma la partita di Coppa avrà un contesto diverso. La combo 1 + Over 1,5 richiede una vittoria e almeno due reti complessive. Un 2-0 o un 2-1 soddisferebbero entrambe le condizioni, mentre un 1-0 non basterebbe. Il Pisa, nel derby toscano, potrebbe rendere difficile la costruzione offensiva viola, soprattutto se riuscirà a contenere la pressione iniziale. La combinazione punta sulla vittoria della Fiorentina, aggiungendo la possibilità che la gara si apra dopo il primo gol. Un pareggio nei novanta minuti farebbe perdere la selezione anche se i viola ottenessero la qualificazione ai supplementari o ai rigori. La combinazione prende una posizione più netta rispetto a quella scelta per il Genoa, evidenziando una maggiore fiducia nella capacità della Fiorentina di aprire la gara. Entrambe le partite offrono opportunità di scommessa, ma richiedono una valutazione attenta delle condizioni delle squadre e del contesto di gioco.

La partita di coppa avrà però un contesto diverso e il successo in campionato non assicura una nuova gara ricca di gol. Il Genoa arriva dal pareggio per 1-1 con il Frosinone e cerca ancora continuità, mentre il Südtirol ha dimostrato di poter rimanere in partita a lungo. La Fiorentina, pur con una rosa di categoria superiore, deve vincere nei tempi regolamentari e segnare almeno due reti complessive. La scelta delle combinazioni riflette una strategia di scommessa attenta, che tiene conto sia dei fattori tecnici che delle condizioni di gioco.

Genoa-Südtirol: 1X + Under 3,5

Fiorentina-Pisa: 1 + Over 1,5

Le due combo si basano su dati verificati e suggeriscono una lettura equilibrata delle possibilità. La Coppa Italia, con le sue sfide e le sue incognite, offre sempre un contesto ricco di dinamiche, anche se il successo in campionato non assicura una gara ricca di gol. La scelta delle combinazioni riflette una strategia di scommessa attenta, che tiene conto sia dei fattori tecnici che delle condizioni di gioco.