Olimpiadi 2028: Europa riduce di un posto i posti per il calcio maschile

La qualificazione al calcio olimpico di Los Angeles 2028 ha visto un ridimensionamento rispetto a Parigi 2024, con l’Europa che perde un posto. Il numero complessivo delle squadre partecipanti è sceso da 16 a 12, con un’inversione rispetto alle donne, che vedranno aumentare il contingente da 12 a 16. Ogni Paese qualificato potrà portare 18 elementi negli Stati Uniti, ma il contesto continentale ha subito modifiche significative.

Qualificazione e posti assegnati

Due squadre hanno già ottenuto il pass olimpico: gli Stati Uniti, in quanto Paese ospitante, e il Messico, che si è qualificato raggiungendo la finale del Campionato Concacaf Under 20, proprio contro gli USA. Il Nord America ha visto ridurre i posti da 3 a 2, con un passaggio da 2 a 1, mentre l’Asia e l’Africa hanno perso un posto ciascuno, con il posto assegnato tramite lo spareggio tra i due continenti che non è più previsto.

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Europa e UEFA: nuovi criteri

L’Europa, invece, mantiene i 3 posti a disposizione, ma con una differenza rispetto a Parigi 2024. La Francia, che aveva il privilegio di essere garantita come Paese ospitante, dovrà ora guadagnarsi la qualificazione sul campo, portando il numero delle squadre europee da 4 a 3. I 3 pass saranno assegnati tramite il Campionato Europeo Under 21, che si disputerà in Albania e Serbia dal 17 giugno al 4 luglio 2027. Le due finaliste e la vincitrice tra le squadre sconfitte in semifinale otterranno il pass per Los Angeles 2028, con un’inusuale finale per il 3° posto.

La riduzione dei posti ha reso la qualificazione più competitiva e meno prevedibile. Le squadre dovranno dimostrare il loro valore in un contesto in cui ogni posto è più difficile da ottenere. L’UEFA ha mantenuto i 3 posti, ma con un sistema di qualificazione più aperto, che mette in gioco anche squadre non garantite. Questo cambiamento potrebbe influenzare le strategie di allenamento e di selezione per le squadre europee, che dovranno adattarsi a un contesto più dinamico e meno prevedibile. La Francia non ha più il privilegio di essere garantita come Paese ospitante. Il contesto europeo ha subito un cambiamento significativo, con l’UEFA che ha ridotto il numero di posti da 4 a 3. Questo ha reso la qualificazione più aperta e competitiva, con squadre che dovranno dimostrare il loro valore per ottenere un posto tra le 12 squadre che parteciperanno ai Giochi. L’Europa, con i suoi 3 posti, dovrà fare mostra di forza, mentre il resto del mondo dovrà adattarsi a un sistema di qualificazione più aperto e dinamico.

Los Angeles 2028: riduzione dei posti da 16 a 12 per il calcio maschile.

Europa: 3 posti, con la Francia che non ha più il privilegio di essere garantita.

Qualificazione tramite il Campionato Europeo Under 21 2027.

Con questi nuovi criteri, il calcio olimpico di Los Angeles 2028 si presenta come un evento più competitivo e diverso rispetto a Parigi 2024. Le squadre dovranno dimostrare il loro valore in un contesto in cui ogni posto è più difficile da ottenere. L’Europa, con i suoi 3 posti, dovrà fare mostra di forza, mentre il resto del mondo dovrà adattarsi a un sistema di qualificazione più aperto e dinamico.