Jack Draper si ferma: infortunio al braccio e stagione 2026 conclusa

Jack Draper, il talentuoso tennista britannico ex numero 4 del ranking ATP e semifinalista degli US Open 2024, ha annunciato oggi di non tornare a competere prima del 2027. L’annuncio, reso attraverso un lungo post su Instagram, segna la fine della stagione 2026 per il 24enne inglese, che ha dovuto interrompere la sua attività a causa di un infortunio al braccio sinistro, lato dominante per il mancino. Dopo aver disputato solo 15 partite in questa stagione, Draper ha saltato tutti i Major, tra un problema fisico e l’altro, e ora si prepara a un periodo di riposo per recuperare al 100%.

Un infortunio complesso e un periodo di reset

Draper ha spiegato che un infortunio complesso ha reso il recupero incredibilmente difficile, tanto da costringerlo a interrompere la sua attività. “Affrontare così tanti cambiamenti, avversità e il dolore fisico mi ha fatto crescere enormemente sotto molti aspetti, ma mi ha anche causato una tale stanchezza da rendere difficile andare avanti”, ha scritto nel post. Il tennista ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, la sua passione per il tennis rimane intatta e che, quando tornerà in campo, vorrà essere pronto al 100% per raggiungere i suoi obiettivi.

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Il periodo di riposo è un’occasione per resettare e guarire, così da poter tornare in campo con la massima preparazione. Draper ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto da parte dei suoi sponsor, del suo team e dei tifosi, che hanno contribuito a mantenerlo motivato durante la sua stagione. “Mi sto prendendo questo periodo per resettare e guarire, così da farmi trovare pronto al 100% al momento del rientro”, ha aggiunto.

Un anno di lavoro e di sfide

La scorsa estate, Draper aveva espresso la convinzione che il lavoro e l’impegno dedicati al tennis stavano finalmente dando i loro frutti. Le cose andavano per il verso giusto e la strada da percorrere sembrava chiara. Tuttavia, un infortunio al braccio sinistro ha messo fine a questa positiva dinamica, costringendolo a interrompere la stagione. Il tennista ha sottolineato che, nonostante le sfide, il sostegno dei suoi sponsor, del suo team e dei tifosi è stato fondamentale per mantenerlo motivato. Draper ha chiarito che il suo obiettivo è tornare in campo all’inizio del 2027, con l’obiettivo di essere presente agli Australian Open. Il tennista ha anche espresso la sua volontà di riprendere al meglio la sua attività, con la certezza che nulla gli impedirà di raggiungere i suoi obiettivi. Il periodo di riposo sarà l’occasione per recuperare e ritrovare le sensazioni di un tempo in campo, con l’obiettivo di tornare più forte e più preparato.

Draper, che nel frattempo è sprofondato fuori dalla top100 mondiale, ha chiarito che il suo obiettivo è di tornare in campo all’inizio del 2027, con l’obiettivo di essere presente agli Australian Open. Il tennista ha anche espresso la sua volontà di riprendere al meglio la sua attività, con la certezza che nulla gli impedirà di raggiungere i suoi obiettivi. Il periodo di riposo sarà l’occasione per recuperare e ritrovare le sensazioni di un tempo in campo, con l’obiettivo di tornare più forte e più preparato.