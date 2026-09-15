Thomas Meunier, difensore del Manchester City, ha espresso preoccupazioni sull’attuale mercato dei trasferimenti, accusando un’assenza totale di logica tra prezzo e prestazioni. Il giocatore belga, che ha recentemente commentato il trasferimento di Ayyoub Bouaddi, ha sottolineato come i valori attribuiti ai calciatori siano diventati irragionevoli. “Non abbiamo bisogno di parlare di denaro, perché non c’è più alcuna logica”, ha detto Meunier, aggiungendo: “Puoi comprare un asino per 200 milioni di sterline e un giocatore molto bravo per 20 milioni”. La frase, seppur ironica, ha suscitato dibattito nel mondo del calcio.

Un mercato in disordine

Meunier, che ha conosciuto personalmente Bouaddi durante la sua esperienza al Lille, ha espresso apprezzamento per il talento del centrocampista marocchino. “Ayyoub è incredibile”, ha dichiarato il difensore, che aveva quasi firmato con il Valencia lo scorso anno. Tuttavia, le sue parole non si rivolgono al giocatore, ma al mercato stesso, che secondo lui ha perso ogni senso di razionalità. “Non ha più alcun senso”, ha aggiunto, sottolineando come i prezzi non riflettano più il reale valore dei calciatori.

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Un talento in crescita

Ayyoub Bouaddi, 18 anni, è considerato una delle promesse più interessanti del calcio mondiale. Il centrocampista marocchino, arrivato al Manchester City per circa 100 milioni di euro, ha già suscitato attenzione per il suo potenziale. Nonostante le cifre esorbitanti, Meunier ha riconosciuto il talento del ragazzo, ma ha anche espresso preoccupazione per il mercato. “Nonostante il talento di Bouaddi, i prezzi non seguono alcun criterio”, ha sottolineato, mettendo in luce una situazione paradossale: il giocatore è uno dei più attesi del continente, ma il mercato non sembra capire il suo valore.

Meunier ha anche sottolineato come il mercato dei trasferimenti sia diventato un’area in cui le cifre non hanno più alcun legame con le prestazioni. Non c’è più alcuna relazione tra prezzo e rendimento, ha detto, aggiungendo che le operazioni di mercato non seguono più logiche sportive, ma si basano su dinamiche economiche complesse e difficili da giustificare. Questo atteggiamento, secondo lui, ha reso il mercato un’area in cui i valori non sono più misurabili in modo oggettivo. Nonostante le critiche, Meunier ha riconosciuto il talento di Bouaddi, ma ha anche espresso preoccupazione per il mercato. Le cifre dei trasferimenti non riflettono più il reale valore dei giocatori. Questo atteggiamento, secondo lui, ha reso il mercato un’area in cui i valori non sono più misurabili in modo oggettivo.

Meunier critica il mercato dei trasferimenti per la mancanza di logica.

Ayyoub Bouaddi, 18 anni, è considerato una promessa del calcio mondiale.

Le cifre dei trasferimenti non riflettono più il reale valore dei giocatori.

Meunier ha anche sottolineato come il mercato dei trasferimenti sia diventato un’area in cui le cifre non hanno più alcun legame con le prestazioni. Nonostante le critiche, Meunier ha riconosciuto il talento di Bouaddi, ma ha anche espresso preoccupazione per il mercato. Questo atteggiamento, secondo lui, ha reso il mercato un’area in cui i valori non sono più misurabili in modo oggettivo.