Eventi taurini con persone con enanismo denunciati come “denigranti” in Spagna

La Fundazione Franz Weber ha denunciato due eventi taurini svoltisi nei comuni di Cantalapiedra (Salamanca) e Cortes de la Frontera (Málaga), per l’uso di persone con enanismo in contesti definiti “denigranti”. L’organizzazione ha presentato le segnalazioni al Defensor del Pueblo, sottolineando che tali eventi violano i diritti umani e la dignità delle persone con disabilità. La denuncia arriva in un contesto in cui il Reglamento di Espectáculos Taurinos è stato recentemente modificato per vietare esplicitamente qualsiasi forma di degradazione o umiliazione di minoranze sociali, tra cui quelle con disabilità.

Normativa e diritti umani

Secondo il nuovo articolo 90 del Reglamento, gli spettacoli taurini devono rispettare la dignità umana e non possono ledere i diritti delle persone, in particolare quelle appartenenti a minoranze sociali. La normativa chiarisce che le attività che mettono in mostra persone con enanismo per scopi di intrattenimento o spettacolo sono considerate illegali e contrarie ai principi di rispetto e inclusione. La Fundazione Franz Weber ha sottolineato che tali eventi non solo violano la legge, ma anche la dignità di chi partecipa, riducendo la loro esistenza a un elemento di divertimento per altri.

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Denuncia e richiesta di intervento

La denuncia ha incluso un richiamo all’Alto Comisionado per l’incolumità e la dignità, affinché i governi locali siano ripresi per aver autorizzato o supportato tali eventi. L’organizzazione ha anche espresso il proprio disappunto per la collaborazione delle amministrazioni locali, che hanno contribuito alla realizzazione di spettacoli considerati “irregolari”. La Fundazione Franz Weber ha chiesto alle amministrazioni autonómiche di prendere posizione contro tali pratiche. Rubén Pérez, coordinatore delle campagne della fondazione, ha espresso il proprio rechazo per quanto accaduto, sottolineando che si tratta di una violazione dei diritti umani e di una mancanza di rispetto per le persone con disabilità.

La Fundazione Franz Weber ha richiesto alle amministrazioni autonómiche di prendere posizione contro tali pratiche e di adottare misure per evitare che possano ripetersi. L’organizzazione ha anche ricordato che le convocazioni di eventi simili sono esplicitamente vietate dalla legge, e che quindi i governi locali non dovrebbero autorizzarli. La normativa recentemente approvata chiude definitivamente ogni resquicio legale per tali spettacoli. L’obiettivo è garantire che le persone con enanismo siano trattate con rispetto e dignità, senza essere ridotte a elementi di spettacolo o di degrado sociale.

Due eventi taurini in Spagna denunciati per l’uso di persone con enanismo.

La normativa recentemente modificata vieta esplicitamente la degradazione di minoranze sociali.

La Fundazione Franz Weber chiede intervento per garantire i diritti umani.

La questione sollevata dalla Fundazione Franz Weber rappresenta un caso emblematico di conflitto tra tradizione e diritti umani, con un impatto significativo sulle persone con disabilità. L’attenzione si concentra sulle conseguenze di tali eventi, non solo per chi partecipa, ma anche per la società che li osserva. La richiesta di intervento e di rispetto per le minoranze sociali rimane un tema cruciale, che richiede una risposta concreta da parte delle istituzioni locali e nazionali.