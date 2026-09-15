Ferrari si prepara in anticipo a Imola per testare le sue monoposto

Ferrari ha deciso di anticipare i test delle sue monoposto sul circuito di Imola, in vista della possibile chiusura della stagione 2026 in Italia. La scuderia italiana, con Lewis Hamilton al volante, ha sfruttato l’intervallo tra il Gran Premio di Spagna e il Gran Premio d’Azerbaigian per svolgere prove in anticipo, in considerazione della situazione geopolitica che ha reso incerto il calendario finale. L’obiettivo è garantire un vantaggio tecnico e strategico, in vista di eventuali modifiche al programma.

Test anticipati per un possibile finale di stagione a Imola

La scuderia italiana ha scelto Imola come location per i test, in vista della possibilità che la stagione possa concludersi proprio in Italia, se i Gran Premi di Qatar e Abu Dabi dovessero essere cancellati. La decisione è maturata dopo la sospensione del Gran Premio di Bahrein e del Gran Premio di Arabia Saudita, che hanno lasciato un gap di un mese nel calendario. Ferrari, con il suo pilota britannico, ha quindi optato per un approccio proattivo, anticipando le prove per ottenere un margine di vantaggio.

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Imola: un circuito con storia e tradizione

Imola, noto per la sua lunga tradizione nel motorsport, è stato scelto come location per i test in quanto potrebbe diventare il circuito di chiusura della stagione. Il circuito, che ha ospitato la prima edizione del Gran Premio di MotoGP nel 1999, è parte integrante del calendario della Asian Talent Cup, una competizione dedicata ai giovani piloti asiatici. La scelta di Imola riflette anche la volontà di Ferrari di testare le sue monoposto in un tracciato italiano, in vista di un possibile finale di stagione in patria. La decisione di testare in anticipo è stata supportata anche dall’analisi delle condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda il Gran Premio di Abu Dabi. La stagione invernale potrebbe influenzare le prestazioni delle monoposto, e Ferrari ha voluto anticipare i test per adattarsi a queste variabili. La scuderia ha quindi sfruttato l’intervallo tra due gare per ottenere un vantaggio tecnico, pur rimanendo attenta alle eventuali modifiche al calendario.

Ferrari ha agito in anticipo per prepararsi al meglio a qualsiasi scenario. La scuderia, con Lewis Hamilton al volante, ha quindi svolto i test a Imola, in vista di un possibile finale di stagione in Italia. La decisione riflette una strategia proattiva, volta a garantire un margine di vantaggio tecnico e strategico. Imola potrebbe diventare il circuito di chiusura della stagione 2026. La scuderia ha scelto di testare le sue monoposto in anticipo, in vista della possibilità che i Gran Premi di Qatar e Abu Dabi possano essere cancellati. La decisione è maturata in seguito alla sospensione di due gare e alla volontà di anticipare le prove per ottenere un vantaggio.

Con la situazione geopolitica in continua evoluzione, Ferrari ha scelto di agire in anticipo, in modo da garantire un margine di vantaggio. La scuderia, con Lewis Hamilton al volante, ha quindi svolto i test a Imola, in vista di un possibile finale di stagione in patria. La decisione riflette una strategia proattiva, volta a prepararsi al meglio per qualsiasi scenario si verifichi nel corso della stagione 2026. La scuderia italiana ha quindi sfruttato l’intervallo tra il Gran Premio di Spagna e il Gran Premio d’Azerbaigian per testare le sue monoposto in anticipo, in vista di un possibile finale di stagione a Imola. La decisione è maturata in seguito alla sospensione di due gare e alla possibilità che i Gran Premi di Qatar e Abu Dabi possano essere cancellati. Ferrari, con il suo pilota britannico, ha quindi optato per un approccio proattivo, anticipando i test per ottenere un vantaggio tecnico e strategico.

La scelta di Imola come location per i test riflette anche la volontà di Ferrari di testare le sue monoposto in un tracciato italiano, in vista di un possibile finale di stagione in patria. Il circuito, con la sua lunga storia nel motorsport, è stato scelto per garantire un ambiente adatto a testare le prestazioni delle monoposto in condizioni simili a quelle di una gara. La scuderia ha quindi sfruttato l’intervallo tra due gare per ottenere un vantaggio tecnico, pur rimanendo attenta alle eventuali modifiche al calendario.