Rakan Al-Thani, figlio del jeque, arrestato a Múnich durante i controlli di frontiera

Rakan Al-Thani, figlio del jeque catarì Abdullah Al-Thani, è stato arrestato a Múnich durante i controlli di frontiera del volo QR058 con destinazione Doha. L’arresto, effettuato il sabato scorso, è avvenuto in vista di un’ordinanza europea e internazionale di ricerca, detenzione e internamento emessa a suo carico, nonché di suo padre e dei fratelli Nasser e Nayef. L’uomo, nato nel 1994, è stato identificato come Rakan Abdullah N. A. Al Thani e trasferito in Spagna a disposizione della giustizia. L’operazione ha segnato un nuovo passo nel procedimento giudiziario che ha condizionato la situazione istituzionale del Málaga CF per anni.

Un passo avanti nel procedimento giudiziario

La detenzione di Rakan Al-Thani rappresenta un ulteriore sviluppo nel caso Al-Thani, un procedimento che ha visto la famiglia coinvolta in una serie di accuse relative a presunti reati di appropriazione indebita, gestione impropria e imposizione di accordi abusivi. La giustizia spagnola aveva già emesso un’ordinanza di custodia cautelare per i quattro membri della famiglia, considerati a rischio di fuga dopo anni di mancata localizzazione. L’arresto a Múnich, effettuato durante i controlli di uscita, ha permesso di mettere in atto una decisione giudiziaria già presa. La polizia tedesca ha comunicato la detenzione provvisoria a suo carico, in base a una segnalazione del sistema SIRENE.

La detenzione a Múnich segna un passo avanti nel procedimento giudiziario. La giustizia ha segnalato come uno dei principali ostacoli nel procedimento fosse il carattere itinerante dei soggetti coinvolti. Rakan Al-Thani, insieme ad altri membri della famiglia, aveva infatti spesso cambiato luogo di residenza, rendendo difficile il loro localizzazione e la consegna delle decisioni giudiziarie. Anche se in precedenza i membri della famiglia erano stati localizzati a Múnich, essi avevano abbandonato il luogo dopo aver appreso della loro ricerca. Successivamente, sono stati segnalati movimenti in Italia, ma senza successo.

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La gestione del Málaga CF al centro delle indagini

Rakan Al-Thani era membro del consiglio di amministrazione del Málaga CF durante la gestione del padre. La giustizia ha aperto un’inchiesta per valutare eventuali reati legati a una gestione impropria e a accordi considerati abusivi. L’arresto a Múnich potrebbe rappresentare un ulteriore elemento per il proseguimento delle indagini e per la risoluzione di un caso che ha avuto un impatto significativo sulla situazione istituzionale del club.

La gestione del Málaga CF durante l’epoca del padre di Rakan è al centro delle indagini. La detenzione di Rakan Al-Thani segna un nuovo capitolo nel caso Al-Thani, un procedimento che ha coinvolto la famiglia del jeque per anni. L’arresto a Múnich, effettuato durante i controlli di frontiera, ha permesso di mettere in atto un’ordinanza già emessa e di avanzare nel procedimento giudiziario. La giustizia spagnola continuerà a monitorare la situazione e a valutare le implicazioni di questa detenzione per il Málaga CF e per la gestione dell’azienda durante gli anni in cui il padre di Rakan era al vertice.

Arresto a Múnich di Rakan Al-Thani

Ordinanza europea e internazionale di ricerca

Procedimento giudiziario sul Málaga CF

Difficoltà nella localizzazione dei soggetti coinvolti

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