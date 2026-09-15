Lilly Wachowski, regista di Matrix, definisce J.K. Rowling e Elon Musk “nazisti”: “Sostenere Harry Potter è sostenere il genocidio trans”

Lilly Wachowski accusa J.K. Rowling e Elon Musk di essere “nazisti” e collega il sostegno a Harry Potter al genocidio trans.

Lilly Wachowski, una delle registe più influenti del cinema internazionale, ha definito J.K. Rowling e Elon Musk “nazisti” in un’intervista a Variety, collegando il sostegno a Harry Potter al “genocidio trans”. La regista, insieme alla sorella Lana, è nota per aver creato la saga di Matrix, un’opera iconica del cinema fantascientifico. In un contesto di forte dibattito su temi di identità e diritti, Wachowski ha espresso un’opinione estremamente polemica, accusando due figure di spicco del mondo dell’industria e della tecnologia di promuovere ideologie razziste e discriminatorie.

Accuse di nazismo e connessioni con il genocidio trans

Secondo quanto riferito, Wachowski ha affermato che sostenere Harry Potter significa sostenere il “genocidio trans”, un’affermazione che ha suscitato reazioni forti nel pubblico e tra i fan della saga. La regista ha anche definito J.K. Rowling e Elon Musk come “nazisti”, sostenendo che le loro posizioni siano direttamente legate a una forma di propaganda razzista. “Questi individui sono nazisti”, ha detto, aggiungendo che la loro influenza è tale da poter essere considerata una minaccia globale.

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La regista ha anche sottolineato come il sostegno a prodotti finanziati da Rowling o Musk possa contribuire a leggi antitrans, sostenendo che il denaro speso da consumatori per tali prodotti finisce in politiche discriminatorie.

La regista ha inoltre espresso preoccupazioni riguardo alla diffusione di ideologie naziste in America, affermando che il paese ha permesso che la propaganda razzista si diffonda al punto da diventare pericolosa per la popolazione mondiale. “La comunità globale ha bisogno di isolare gli Stati Uniti dalle sue popolazioni”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di un’azione collettiva per contrastare tali tendenze.

Le radici trans di Wachowski e il contesto della sua posizione

Le registe Wachowski, originariamente conosciute come Larry e Andy, sono state riconosciute come donne transgénero. La loro storia personale e professionale ha influenzato profondamente la loro visione del mondo e delle questioni di identità. In un contesto in cui il dibattito sulle politiche trans è in crescita, le loro dichiarazioni si collocano all’interno di un dibattito più ampio sulle posizioni di personaggi pubblici in materia di diritti e discriminazioni.

La loro posizione è stata ulteriormente rafforzata dal fatto che la loro carriera è nata da una trasformazione di genere, un tema che ha sempre avuto un ruolo centrale nelle loro opere.

La serie basata su Harry Potter, che arriverà su HBO il 25 settembre, ha visto un’opposizione forte da parte di Wachowski, che ha visto in essa una minaccia per i diritti delle persone trans. La regista ha anche collegato le posizioni di Musk a quelle di un movimento nazista, sostenendo che il suo comportamento è in linea con ideologie razziste.

Un dibattito che coinvolge il cinema, la politica e il mondo dell’industria

Le dichiarazioni di Wachowski hanno suscitato un dibattito su come le figure pubbliche possano influenzare le politiche e le opinioni di massa. La regista ha messo in luce come il sostegno a prodotti finanziati da personaggi con posizioni contrarie ai diritti delle persone trans possa contribuire a una forma di discriminazione. La sua posizione, sebbene estremamente polemica, riflette un contesto in cui il dibattito sulle identità e i diritti è in crescita. La sua affermazione che “sostenere Harry Potter è sostenere il genocidio trans” ha suscitato reazioni forti, ma ha anche posto in luce le tensioni tra il mondo del cinema e le posizioni di personaggi pubblici su temi sensibili. La regista, con la sua storia personale e la sua carriera, ha messo in luce come le posizioni individuali possano influenzare il dibattito globale.