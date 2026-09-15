BMW PGA Championship al via a Wentworth, Manassero e Molinari in campo

Il BMW PGA Championship torna a Wentworth dopo anni di assenza, con il campo storico del Sud Yorkshire pronto a ospitare una delle competizioni più prestigiose del golf europeo. Il torneo, che si svolgerà a partire da oggi, vede la partecipazione di alcuni dei migliori giocatori del circuito DP World Tour, tra cui Matteo Manassero e Francesco Molinari, due dei protagonisti italiani in gara. Il ritorno a Wentworth rappresenta un momento importante per il golf italiano, con la possibilità di vedere due dei migliori atleti del paese in competizione su uno dei percorsi più iconici del circuito.

Un evento di rilievo per il golf europeo

Il BMW PGA Championship, che si svolge in Inghilterra, è uno dei tornei più prestigiosi del DP World Tour, con un montepremi di 9 milioni di dollari e 8.000 punti Race to Dubai a disposizione. Tra i nomi di spicco in campo, si segnala la presenza di Rory McIlroy, che ha vinto il torneo nel 2014, e Shane Lowry, vincitore nel 2022. Altri grandi nomi come Patrick Reed, Matt Fitzpatrick, Jon Rahm, Brooks Koepka e Justin Rose saranno presenti questa settimana, aggiungendo ulteriore prestigio all’evento. Il campo di Wentworth, conosciuto per la sua severità e la sua bellezza, è un luogo che ha visto vittorie di grandi nomi del golf internazionale.

Pubblicità

Manassero e Molinari: due volti del golf italiano in campo

Matteo Manassero e Francesco Molinari sono due dei giocatori italiani più promettenti in gara questa settimana. Manassero, che ha vinto il suo primo titolo importante nel 2013 a Wentworth, torna al campo che ha segnato una svolta nella sua carriera. Molinari, invece, ha vinto il torneo nel 2018, con un margine di due colpi su McIlroy, e si presenta questa settimana con una top 5 e una top 10 stagionali. Entrambi sono in forma e hanno la possibilità di fare bottino in questa settimana.

Gregorio De Leo, invece, ha già registrato un giro in -7 all’Iris Open, portandolo al 5° posto a pari merito. Questa è la seconda top 5 stagionale per il biellese classe ’00, un risultato che potrebbe confermare il suo stato di forma in vista del prossimo evento. Accanto a loro, anche Filippo Celli, Renato Paratore, Stefano Mazzoli, Guido Migliozzi e Francesco Laporta saranno in campo, con la possibilità di fare bottino in una delle competizioni più prestigiose del golf europeo.

Il torneo, che si svolgerà a Wentworth, è un evento di rilievo per il golf italiano e internazionale, con la partecipazione di alcuni dei migliori giocatori del circuito. Il ritorno a questo storico percorso rappresenta un momento importante per il golf, con la possibilità di vedere alcuni dei migliori atleti del paese in competizione su uno dei campi più iconici del circuito.

Il BMW PGA Championship è un evento che non manca mai di attirare l’attenzione del pubblico e dei giocatori. Con la partecipazione di nomi di spicco come Rory McIlroy e Shane Lowry, il torneo offre un’occasione unica per osservare le prestazioni di alcuni dei migliori giocatori del golf mondiale. Il ritorno a Wentworth rappresenta un momento importante per il golf, con la possibilità di vedere due dei migliori atleti italiani in competizione su uno dei percorsi più prestigiosi del circuito.