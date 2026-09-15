La famiglia di Kalie McCrystal si saluta con lei dopo la sua scomparsa al Cervino.

Kalie McCrystal, la corredora canadiense che aveva tentato di battere il record mondiale di velocità di salita e discesa del Cervino, non è più tornata a casa. La famiglia ha emesso un comunicato in cui si saluta con lei, dopo che le ricerche non hanno portato a un ritrovamento. La scomparsa, avvenuta il 1 settembre, ha sconvolto la comunità sportiva e la sua famiglia, che ha espresso dolore e gratitudine per i tentativi di ricerca. La famiglia ha condiviso con il pubblico le sue ultime parole e le sue passioni, ricordando come Kalie si sentisse a casa tra le montagne.

La famiglia si saluta con lei dopo la scomparsa

La madre, Wendy Cooper, e la sorella, Jody McCrystal, hanno espresso il loro dolore e la loro frustrazione per il risultato delle ricerche. “A pesar de los esfuerzos de tantas personas durante las últimas semanas, la búsqueda no nos ha llevado a Kalie. Este no es el resultado que ninguno de nosotros esperaba, y es muy difícil de aceptar”, hanno scritto. La famiglia ha riconosciuto l’immenso lavoro svolto dai soccorritori e ha espresso la loro gratitudine per l’impegno dimostrato. Les estaremos eternamente agradecidos por ello.

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Un’ambiziosa sfida in montagna

Kalie McCrystal aveva scelto di affrontare il Cervino, conosciuto anche come Matterhorn, per tentare di battere il record mondiale di velocità di salita e discesa. La sua ultima apparizione confermata è stata il 1 settembre, quando un gruppo di scalatori polacchi l’ha vista mentre scendeva la montagna vicino al Pic Tyndall. Dopo quel momento, non è più stata vista. La famiglia ha condiviso con il pubblico che, nonostante i loro sforzi, non è stato possibile trovare il corpo di Kalie. Nada volverá a ser igual para nuestra familia.

La famiglia ha anche ricordato come Kalie si sentisse a casa tra le montagne, e come la sua passione per l’arrampicata e la corsa fosse parte integrante della sua vita. “Aunque deseábamos con todas nuestras fuerzas haberla encontrado, nos reconforta saber que hasta sus últimos momentos hizo lo que la hacía sentir más viva”, hanno concluso Wendy Cooper e Jody McCrystal. La loro voce è piena di dolore, ma anche di orgoglio per la vita e le passioni di Kalie.

La famiglia ha espresso il loro dolore per la perdita di Kalie, ma anche la loro gratitudine per il lavoro svolto da tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche. “Su pérdida dejará un enorme vacío en la comunidad de corredores de montaña, en Squamish —su ciudad natal— y más allá”, hanno scritto. La famiglia ha anche ricordato come Kalie fosse una figura importante per la comunità sportiva e per la sua famiglia. Kalie significaba muchísimo para nosotros como hermana e hija, y su pérdida es algo que llevaremos con nosotros para siempre.

La famiglia di Kalie McCrystal si saluta con lei, dopo che le ricerche non hanno portato a un ritrovamento. La sua scomparsa al Cervino ha lasciato un vuoto che non si cancellerà, ma la sua eredità e le sue passioni rimarranno con chi l’ha conosciuta. La famiglia ha espresso il loro dolore, ma anche la loro gratitudine per l’impegno dimostrato da tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche. La sua storia è un ricordo che rimarrà per sempre.

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