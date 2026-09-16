Beatrice Colli e Giulia Randi in corsa per il successo nella Coppa del Mondo

Beatrice Colli e Giulia Randi, due atlete italiane di arrampicata sportiva, si preparano a un’altra sfida nella Coppa del Mondo. Dopo aver conquistato risultati importanti in casa, come l’oro europeo di Colli agli Europei di Laval e il secondo posto di Randi a Chamonix, le due si trovano in una posizione di vantaggio. La stagione 2026, entrata nella sua seconda parte, ha visto le due protagoniste di prestazioni che hanno messo in mostra la loro capacità di migliorare e di competere a livello internazionale. La strada verso il successo, però, è ancora lunga e richiede ulteriori progressi.

Un progresso significativo

Il record italiano, stabilito da Colli in semifinale agli Europei con un tempo di 6’45”, rappresenta un passo avanti importante. Per poter competere con le migliori del mondo, però, serve un ulteriore miglioramento: abbassare di un decimo il tempo, portandolo a 6″35, e replicarlo con costanza. Questo obiettivo, se raggiunto, potrebbe permettere a Colli e Randi di entrare con certezza nelle Top 16 di ogni tappa della Coppa del Mondo, un traguardo che rappresenta il primo passo per ambire a posizioni più alte nel tabellone ad eliminazione diretta.

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Le due atlete, con la loro “rivalità costruttiva”, stanno dimostrando di poter affrontare le sfide con emozioni e improvvisazioni, non solo con tecnica e meccanica. La loro capacità di migliorare e di competere a livello internazionale potrebbe portarle a raggiungere traguardi mai raggiunti prima. Con la preparazione e la determinazione, Colli e Randi potranno proseguire sulla strada che ha portato a risultati di alto livello.

La strada verso il successo non è facile, ma le due atlete sono pronte a affrontarla.

La sfida asiatica e mondiale

La competizione non si ferma ai confini europei. La sfida, guardando al biennio che porterà a Los Angeles 2028 e ai Mondiali 2027, è quella di stare al passo delle climbers asiatiche, europee e statunitensi. Il tempo di Emma Hunt, la prima donna sotto i 6 secondi, sembra al momento inavvicinabile, ma la costanza e la freddezza sono elementi chiave per distinguersi. Colli e Randi, con la loro capacità di migliorare e di competere, stanno dimostrando di poter affrontare le sfide con determinazione.

Le due atlete, pur con i loro successi, sanno che il lavoro non è finito. La stagione è appena iniziata, e il loro obiettivo è chiaro: migliorare i tempi, mantenere la costanza e competere con le migliori del mondo. La Coppa del Mondo rappresenta un’occasione per dimostrare il loro potenziale e per proseguire sulla strada che ha portato a risultati di alto livello. Con la preparazione e la determinazione, Colli e Randi potranno proseguire sulla strada che ha portato a risultati di alto livello e a una posizione di rilievo nel mondo dell’arrampicata sportiva.

Beatrice Colli ha vinto l’oro europeo agli Europei di Laval.

Giulia Randi ha ottenuto il secondo posto a Chamonix, con un tempo di 6″49.

Il record italiano è stato stabilito da Colli in semifinale con un tempo di 6’45”.

Le due atlete sono pronte a sfidare le migliori del mondo e a migliorare i loro tempi.