Alcaraz confermato al quinto ATP Finals di Torino, terzo in classifica

Carlos Alcaraz ha ottenuto la conferma della sua partecipazione alle Nitto ATP Finals di Torino, che si terranno dal 15 al 22 novembre 2026. Il giocatore spagnolo, terzo in classifica con 4.430 punti, si unisce a Jannik Sinner e Alexander Zverev per la Copa de Maestros, il torneo riservato ai migliori otto giocatori del mondo. La sua partecipazione è garantita grazie al titolo vinto all’Australian Open e al suo posizionamento nel ranking ATP, che lo tiene al quinto posto nella classifica della ‘race’.

Alcaraz al quinto ATP Finals di Torino

Il murciano, che ha vinto il Roland Garros e l’Australian Open nel 2026, ha già ottenuto la sua quinta partecipazione alle ATP Finals. La sua posizione al terzo posto nella classifica generale è stata resa nota da EFE, con l’annuncio che il giocatore spagnolo è al momento il terzo classificato. La sua partecipazione è garantita grazie al suo prestigioso risultato in Australia e al suo posizionamento nel ranking ATP, che lo tiene al quinto posto nella ‘race’.

Pubblicità

La classifica e i prossimi passi

Ben Shelton, attualmente al primo posto nella classifica dei migliori del 2026, ha 4.430 punti, seguito da Alcaraz. Il giocatore americano è in attesa dell’annuncio ufficiale della sua partecipazione alle ATP Finals, che sarà probabilmente confermata in modo definitivo. Alcaraz, con i suoi 4.050 punti, ha già garantito la sua posizione tra le 20 migliori raquetas del mondo, soddisfacendo il requisito della ATP per partecipare al torneo. Alcaraz, insieme a Sinner e Zverev, è uno dei tre migliori giocatori del mondo, con la sua posizione al terzo posto nella classifica generale. La sua partecipazione alle ATP Finals di Torino è un ulteriore traguardo nella sua carriera, che lo vede consolidare la sua posizione tra i migliori del circuito. La sua partecipazione è stata resa nota grazie al suo titolo in Australia e al suo posizionamento nel ranking.

Alcaraz è terzo in classifica con 4.430 punti

La sua partecipazione alle ATP Finals è garantita

Ben Shelton è al primo posto nella classifica dei migliori del 2026

La sua partecipazione alle ATP Finals di Torino rappresenta un altro passo avanti nella sua carriera, con la possibilità di competere contro i migliori del mondo. Alcaraz, con i suoi 4.050 punti, ha già garantito la sua posizione tra le 20 migliori raquetas del mondo, soddisfacendo il requisito della ATP per partecipare al torneo. La sua partecipazione è stata resa nota grazie al suo titolo in Australia e al suo posizionamento nel ranking.

La sua partecipazione alle ATP Finals di Torino rappresenta un ulteriore traguardo nella sua carriera, con la possibilità di competere contro i migliori del mondo. Alcaraz, con i suoi 4.050 punti, ha già garantito la sua posizione tra le 20 migliori raquetas del mondo, soddisfacendo il requisito della ATP per partecipare al torneo. La sua partecipazione è stata resa nota grazie al suo titolo in Australia e al suo posizionamento nel ranking.