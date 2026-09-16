Clemente Russo: “Sarà un match vero e non un’esibizione”

Clemente Russo, ex atleta e ex campione olimpico, ha annunciato che il suo prossimo match sarà un confronto serio e non un’esibizione. L’incontro, che si terrà a Milano il 21 novembre, sarà il suo esordio da professionista dopo anni di attività come dilettante. Russo, 44 anni, ha spiegato che si è ripreso in gioco per mantenere la forma fisica e dimostrare che la sua passione per la boxe non è mai svanita. “Tutti verranno per vedere me, che vinca o che perda”, ha detto.

Un ritorno in forma

Russo ha sottolineato che il suo obiettivo principale è rimanere in forma e mantenere un’alimentazione sana, evitando di diventare uno degli ex atleti che si “sbracano” dopo la carriera. L’incontro, nella categoria -93 kg, richiederà a Russo di perdere 6 kg prima di affrontare il match. Non mi mancano i soldi o la popolarità, ma voglio fare una vita sana e non diventare un ex atleta che si perde nel tempo, ha detto.

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Un match non facile

Russo ha espresso la sua preferenza per un avversario più difficile, come Kogasso, ma ha accettato il match contro Momo Elmaghraby, campione italiano in carica dei pesi mediomassimi. “Mi sarebbe piaciuto di più affrontare Kogasso e sarebbe stato più difficile, ma so che ha rifiutato e non ha voluto affrontare il match”, ha spiegato. L’atleta ha anche sottolineato che il pubblico sarà presente per vedere lui, indipendentemente dal risultato.

Il match, che si terrà a Milano, è stato annunciato come un evento importante per il mondo della boxe italiana. Russo ha espresso soddisfazione per il ritorno in campo e ha riconosciuto che ritornare a fare la vita da atleta è già una vittoria. “Sono contento già adesso, perché mi sto mettendo in gioco per mantenere la forma”, ha concluso. Russo, che ha vinto due argenti olimpici e due titoli iridati come dilettante, ha deciso di affrontare il match da professionista per dimostrare che la sua passione per la boxe non è mai diminuita. L’evento rappresenta un passo importante per la boxe italiana, che ha visto recentemente successi come il bronzo di Christian Sarsilli e le finali di Melissa Gemini e Gabriele Guidi Rontani ai Giochi del Mediterraneo. Sarà un match vero e non un’esibizione, ha ripetuto Russo, confermando che il suo ritorno sul ring è un impegno serio e non un semplice esibizionismo. L’atleta ha espresso la sua convinzione che il pubblico lo vedrà come un vero combattente, non solo come un ex campione. Il match sarà un momento di confronto tra passato e presente, tra esperienza e determinazione.