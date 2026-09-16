Irene Montero chiede a Von der Leyen: “Ha visto quanto costa un uovo?”

Irene Montero, eurodeputata del Partito dei Socialisti e Democratici (Podemos), ha rivolto un’interrogazione diretta a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, durante un’intervento condiviso sui social media. La politica spagnola ha posto in evidenza la difficoltà delle famiglie a risparmiare, sottolineando come i fondi siano diretti verso le aziende anziché verso i cittadini. “Ha visto quanto costa un uovo?” ha chiesto Montero, usando un esempio concreto per mettere in luce la situazione economica critica in cui si trovano i cittadini europei.

La critica al sistema di redistribuzione

Montero ha sottolineato come i risparmi delle famiglie siano spesso utilizzati per finanziare le aziende, anziché per sostenere i bisogni dei cittadini. Perché sempre si muove il denaro nello stesso senso, da basso in alto, dalle famiglie ai ricchi e dall’Europa agli Stati Uniti, per pagare le loro guerre e i loro affari? ha domandato, mettendo in luce una critica al sistema di redistribuzione attuale. La politica ha anche sottolineato come le aziende, in particolare quelle energetiche e di armamento, beneficiino di condizioni favorevoli, mentre le famiglie si trovano in una situazione di crescente insostenibilità economica.

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Un impegno per il salario minimo

Montero ha proposto un salario minimo di 1.800 euro, un tema che ha guadagnato attenzione negli ultimi mesi. La politica ha posto in evidenza il contrasto tra il salario minimo in Spagna e quello in altri paesi europei, evidenziando la necessità di un’intervento più forte a favore dei lavoratori. La sua posizione ha rafforzato la sua posizione come figura chiave del Partito dei Socialisti e Democratici, con l’intenzione di candidarsi alle primarie del 2027 per guidare una candidatura di sinistra.

La sua critica non si limita al salario minimo, ma si estende a una visione più ampia del sistema economico europeo. Montero ha sottolineato come le politiche attuali non siano sufficienti a garantire un futuro stabile per le famiglie, e ha chiesto a Von der Leyen di prendere in considerazione le esigenze dei cittadini. Eso no, ¿verdad, señora presidenta? ha concluso, lasciando aperto il dibattito su come l’Europa possa migliorare la sua governance economica. Montero ha anche sottolineato la situazione di Ceuta, che è parte dell’Unione Europea, e ha espresso preoccupazione per la mancanza di supporto per i cittadini in questa regione. “Porque Ceuta es España. Ceuta es Europa” ha detto, mettendo in luce la sua preoccupazione per la gestione delle politiche economiche in contesti di frontiera. La sua posizione ha rafforzato la sua immagine come leader politico in crescita, con un forte impegno per le famiglie e per un sistema economico più equo.

La sua critica si basa su una serie di domande dirette a Von der Leyen, tra cui “Ha visto quanto costa un uovo?” e “Sa quanto costa ai cittadini risparmiare?” Queste domande sono state condivise sui social media e hanno suscitato un dibattito su come l’Unione Europea possa migliorare la sua governance economica. La sua posizione ha rafforzato la sua immagine come figura chiave del Partito dei Socialisti e Democratici, con l’intenzione di candidarsi alle primarie del 2027 per guidare una candidatura di sinistra.