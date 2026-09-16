Chi affronterà l’Italia agli ottavi? La Serbia torna in campo con rischi concreti

L’Italia si appresta a disputare gli ottavi di finale degli Europei di volley maschili 2026, con un avversario che potrebbe rivelarsi la Serbia. La situazione, tuttavia, è in divenire e dipende dai risultati delle ultime partite. Dopo aver conquistato quattro vittorie in altrettante gare, gli azzurri si sono garantiti le prime due posizioni nella Pool A, ma il loro piazzamento esatto dipende dai risultati di Cechia-Slovenia e dello scontro diretto contro i balcanici. Gli azzurri si trasferiranno a Torino per affrontare la quarta o la terza classificata della Pool C, un girone che ha regalato sorprese e incertezze.

La Serbia in campo: un rischio concreto

La Serbia, attualmente a quota 2 vittorie (5 punti), si trova in una posizione delicata. Dopo aver perso contro la Finlandia, ha regolato l’Olanda solo al tie-break e ora dovrà affrontare la Danimarca e il Belgio. Se la Serbia dovesse subire una sconfitta contro la Danimarca per 3-0 o 3-1, si piazzerebbe quarta e potrebbe incontrare l’Italia agli ottavi. Tuttavia, se gli azzurri vincono il girone, la Serbia potrebbe finire almeno terza e tentare di raggiungere la seconda posizione battendo il Belgio. La prossima partita di Cechia-Slovenia e lo scontro diretto tra Italia e Serbia saranno determinanti per il cammino degli azzurri.

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Un girone in bilico e un futuro incerto

La Pool C, in particolare, ha visto la Finlandia padrona di casa con quattro vittorie e 10 punti, mentre la Danimarca e il Belgio si sono piazzati rispettivamente al secondo e terzo posto. La Serbia, pur con un record di 2 vittorie, si trova in una posizione di equilibrio. La sua prossima partita contro la Danimarca sarà cruciale per determinare il suo destino. L’Italia, che ha già affrontato la Serbia nel girone, dovrà essere pronta a un possibile incontro ai quarti di finale, dove potrebbe incontrare nuovamente squadre già sfidate.

La situazione è in evoluzione e l’Italia osserva con attenzione i risultati. Le avversarie saranno sempre tra le altre promosse della Pool A e le quattro qualificate della Pool C. Il rischio della Serbia, tuttavia, è concreto e potrebbe influenzare il percorso azzurro. La prossima settimana sarà decisiva per determinare chi affronterà l’Italia agli ottavi degli Europei di volley 2026.

Il tedesco Lennart Jasch, grazie a uno spettacolare guizzo, ha contribuito a un successo in una partita di testa, ma il focus rimane su come si svilupperà la fase successiva. La squadra azzurra, con il suo quoziente set e punti, si trova in una posizione di vantaggio, ma la competizione è serrata e ogni partita potrebbe cambiare il corso degli eventi. Con la fase a gironi conclusa, l’Italia si prepara a un’altra fase di gara, con la Serbia come possibile avversaria. La prossima settimana sarà decisiva per determinare chi affronterà l’Italia agli ottavi degli Europei di volley 2026.