Il Levante-Athletic sotto allerta gialla per forti piogge

Il match tra Levante e Athletic, in programma questa sera al Ciutat de València, si svolgerà nonostante l’allerta meteo. L’AEMET ha attivato l’allerta gialla per forti piogge nella provincia di Valencia, con previsioni di 40 litri per metro quadrato in un’ora e grandine fino a 4 centimetri. Nonostante questa situazione, la competizione e il Comitato Tecnico degli Arbitri, enti competenti per la sospensione dell’incontro, non vedono motivi sufficienti per il rinvio. Il match, che corrisponde alla sesta giornata della Primera División, è previsto con normalità, come confermato da fonti ufficiali.

Le previsioni meteo e le misure di sicurezza

Le previsioni meteo indicano un peggioramento del tempo, con la possibilità di passare all’allerta rossa. In tal caso, il match potrebbe essere sospeso. In parallelo, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha avvertito del rischio di allagamenti in corsi d’acqua e rampe, mentre l’Amministrazione comunale di Valencia ha sospeso tutte le attività all’aperto e in strutture educative, chiudendo parchi, giardini e cimiteri. Nonostante queste misure, il match tra valenciani e vizcaìnosi proseguirà come previsto.

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Le dichiarazioni del tecnico del Levante

Luís Castro, tecnico del Levante, ha commentato l’evento, sottolineando l’importanza del contesto. “Il prato, se in gradinata una persona quasi muore di calore; il Levante non può coprire il sole”, ha detto, riferendosi alle condizioni climatiche. Castro, noto per la sua capacità di vincere contro il Barça, ha anche espresso la sua opinione sulle strategie del team: “Abbiamo tardato a capire il match, il punto non è male”. Le sue dichiarazioni riflettono l’attenzione del club verso la preparazione e la gestione delle condizioni esterne.

Nonostante le previsioni meteo e le misure di sicurezza, il match tra Levante e Athletic si svolgerà in condizioni normali. L’AEMET ha attivato l’allerta gialla per forti piogge, ma non è stato rilasciato un allarme rosso. Il Comitato Tecnico degli Arbitri ha ritenuto che non ci siano motivi sufficienti per il rinvio. L’evento, che rappresenta un momento importante per la squadra valenciana, proseguirà come previsto, con l’attenzione concentrata sulle condizioni del terreno e sulla gestione del calore. La situazione meteo rimane sotto osservazione, con la possibilità di un peggioramento. Se l’allerta dovesse passare al rosso, il match potrebbe essere sospeso. Per ora, però, il Levante e l’Athletic si preparano per affrontare la partita in condizioni normali, con l’attenzione su ogni dettaglio che potrebbe influire sul risultato. La partita è un momento cruciale per entrambe le squadre, e la gestione delle condizioni esterne sarà un fattore chiave per il successo.

Il match, che si svolgerà questa sera, è in programma come previsto. L’AEMET ha attivato l’allerta gialla, ma non è stato rilasciato un allarme rosso. Il Comitato Tecnico degli Arbitri ha ritenuto che non ci siano motivi sufficienti per il rinvio. L’evento, che rappresenta un momento importante per la squadra valenciana, proseguirà come previsto, con l’attenzione concentrata sulle condizioni del terreno e sulla gestione del calore. La partita è in programma questa sera e sarà seguita da migliaia di tifosi, che sperano in un risultato positivo per il loro team.

La situazione meteo rimane sotto osservazione, con la possibilità di un peggioramento. Se l’allerta dovesse passare al rosso, il match potrebbe essere sospeso. Per ora, però, il Levante e l’Athletic si preparano per affrontare la partita in condizioni normali, con l’attenzione su ogni dettaglio che potrebbe influire sul risultato. La partita è un momento cruciale per entrambe le squadre, e la gestione delle condizioni esterne sarà un fattore chiave per il successo.