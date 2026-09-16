Italia-Cina Mondiali U20 calcio femminile: orario, dove vedere in tv e streaming

Mercoledì 16 settembre 2026, alle ore 18.30, si disputerà il match tra Italia e Cina nei Mondiali Under 20 di calcio femminile, in corso in Polonia. L’incontro, valido per gli ottavi di finale, sarà trasmesso in diretta su Rai Sport HD e in streaming su Rai Play. La partita segna un momento importante per le azzurrine, che hanno chiuso al primo posto nel Gruppo D, qualificandosi per la seconda fase del torneo. La Cina, invece, ha concluso al terzo posto nel Gruppo F. Gli appassionati potranno seguire in tempo reale la diretta live testuale su OA Sport.

Orario e dove vedere il match Italia-Cina

Il match tra Italia e Cina è in programma alle ore 18.30 del 16 settembre. La partita sarà visibile in diretta su Rai Sport HD, canale dedicato al calcio italiano. Per gli spettatori che preferiscono il formato streaming, Rai Play offrirà la diretta in tempo reale. Inoltre, OA Sport fornirà la diretta live testuale, permettendo di seguire le azioni in tempo reale senza interruzioni. La partita è un’occasione per seguire le azzurrine, che hanno dimostrato una buona preparazione nella fase a gironi.

Pubblicità

Il percorso delle azzurrine nel torneo

Le ragazze della nazionale italiana Under 20 hanno vinto il Gruppo D, ottenendo il primo posto e qualificandosi agli ottavi di finale. Questo risultato rappresenta un passo importante per il loro cammino nel Mondiale. La Cina, pur non essendo al primo posto nel proprio gruppo, ha comunque raggiunto la fase successiva. L’incontro tra le due squadre è un’opportunità per testare le capacità delle azzurrine in un contesto di alta competizione. Il Mondiale Under 20 di calcio femminile 2026 è in corso in Polonia, con la partecipazione di squadre provenienti da diversi continenti. Il torneo ha visto la vittoria della squadra italiana nel girone, con un record di vittorie e pareggi. La partita contro la Cina sarà un’altra tappa cruciale per il loro percorso. Gli spettatori potranno seguire l’evento in diretta su Rai Sport HD o in streaming su Rai Play, con la possibilità di leggere le notizie in tempo reale su OA Sport.

Orario: 18.30 del 16 settembre 2026

Canale TV: Rai Sport HD

Streaming: Rai Play

Diretta testuale: OA Sport

Il match Italia-Cina rappresenta un momento chiave per il calcio femminile italiano, con la squadra Under 20 che si appresta a confrontarsi con una delle squadre partecipanti al torneo. La partita sarà un’altra occasione per dimostrare la forza e la determinazione delle ragazze azzurre. Gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta, grazie alle diverse opzioni disponibili, e godersi un momento di sport e passione.

La partita è un’altra tappa cruciale per il cammino delle azzurrine.

Le squadre si affrontano in un contesto di alta competizione.