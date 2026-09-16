Roger Sales, pescatore di 36 anni: “Posso guadagnare fino a 6.000 euro al mese, ma…”

Roger Sales, pescatore di 36 anni, ha spiegato come si svolge il suo lavoro in alta mare e quali sono i guadagni che può raggiungere. Lavorando come secondo ufficiale a bordo di un peschereccio, il pescatore ha rivelato che i suoi redditi possono arrivare fino a 6.000 euro al mese. Tuttavia, il lavoro richiede un sacrificio: mesi trascorsi lontano da casa, lunghe giornate e una routine che si svolge in mare. La sua esperienza, però, lo ha portato a valutare il lavoro in modo diverso rispetto al passato.

Un lavoro in mare con salari variabili

Secondo quanto spiegato da Sales, il salario dei pescatori non è fisso, ma dipende in gran parte dalle condizioni di pesca. I pescatori lavorano a percentuale di beneficio, quindi i loro guadagni variano in base alla quantità e alla qualità delle captura. In alcuni mesi, i redditi possono superare i 5.000 o 6.000 euro, ma in altri periodi possono essere più bassi. Questo tipo di remunerazione, però, non è comune in tutti i settori.

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La vita in mare ha cambiato la sua percezione del quotidiano

Per Sales, la vita in alta mare ha modificato la sua visione del tempo libero e delle relazioni con la famiglia. Dopo mesi trascorsi a bordo, attività che una volta sembravano normali, come stare a casa o incontrare amici, hanno assunto un valore diverso. Il pescatore ha riconosciuto che, nonostante i guadagni, il lavoro richiede un sacrificio che non tutti sono disposti a fare.

Un percorso di formazione e esperienza

Prima di dedicarsi alla pesca, Sales ha svolto un’esperienza in Marina, dove ha trascorso sei anni. Successivamente, ha seguito un corso di formazione presso l’Escuela de Capacitación Náuticopesquera di Cataluña. Questo percorso gli ha permesso di entrare nel settore della pesca e di trovare opportunità di lavoro. Il pescatore ha iniziato con esperienze come marinero su un barco di passeggeri, ma ha poi trovato un lavoro stabile come ufficiale a bordo di un peschereccio. Il lavoro in mare, però, non è privo di sfide. Le lunghe guardie, la mancanza di contatto con la famiglia e la dipendenza del salario dalle condizioni di pesca sono alcuni degli aspetti che il pescatore ha sottolineato. Nonostante i guadagni, il lavoro richiede un adattamento totale alla vita in alta mare, un ambiente che non è per tutti. Per Sales, però, questa esperienza è stata un’opportunità per crescere e accumulare risorse economiche, pur mantenendo un equilibrio tra lavoro e vita personale. La testimonianza di Roger Sales offre un’idea del mondo del lavoro in mare, un settore che, sebbene remunerativo, richiede un sacrificio notevole. Il pescatore ha espresso una visione equilibrata tra i pro e i contro del lavoro, riconoscendo che, nonostante i guadagni, la vita in alta mare non è per tutti. La sua esperienza, però, potrebbe diventare un modello per chi cerca un’alternativa economica, ma non vuole rinunciare al contatto con la famiglia e al tempo libero.

Salario variabile in base alle condizioni di pesca

Lavoro a lungo termine lontano da casa

Formazione in Marina e corsi di specializzazione

Intenzione di risparmiare per un futuro diverso

La sua intenzione è di utilizzare questa fase della sua vita per risparmiare e costruire un fondo economico, in modo da poter cercare un’alternativa in futuro. Per Sales, il lavoro in mare è stato un’esperienza formativa, ma non necessariamente la sua scelta di vita a lungo termine.