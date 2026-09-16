Raheem Sterling arrestato per guida pericolosa e uso di droga

Raheem Sterling, attaccante del Manchester City, è stato arrestato per guida pericolosa e possesso di droga dopo essere stato sorpreso mentre usava il gas della risa, noto come “hippy crack”, mentre guidava un Lamborghini. L’incidente è avvenuto lungo l’autostrada M3, vicino a Minley, in Hampshire, e ha causato preoccupazione tra i passanti. Una donna che viaggiava in auto ha riferito alla polizia di aver visto Sterling con un globo di gas davanti al viso, tanto grande da sembrare un airbag, e di aver pensato che potesse causare un incidente.

Un comportamento inaccettabile

La donna ha spiegato al quotidiano “The Sun” che il comportamento di Sterling era totalmente inaccettabile e che, se non fosse intervenuta, i suoi figli avrebbero potuto rimanere senza madre. “Era temprano per la mattina e ho visto il Lamborghini in autostrada mentre andavo al lavoro, così ho guardato per curiosità chi lo guidava. Ho riconosciuto Sterling e ho visto che aveva un globo in mano. Non potevo credere alle mie occhi, sapevo che doveva essere gas della risa”, ha detto la donna.

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Un problema di consumo

Secondo le dichiarazioni di Sterling, ha ammesso di avere un problema con il consumo di ossido nitroso, noto come “gas della risa”, che è stato reso illegale in Inghilterra dal 2023. L’attaccante, che ha giocato per club come Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester City, ha riconosciuto di aver usato la sostanza mentre guidava, un comportamento che ha portato alla sua detenzione. L’avvocato Simon Jones ha descritto lo stato di Sterling come “compatibile con la fatica o l’intossicazione da droga”, aggiungendo che aveva sentito freddo nonostante le temperature di 33 gradi. Durante l’arresto, un agente ha detto a Sterling “puoi lasciare quello lì” dopo aver aperto la portiera dell’auto. L’uomo ha rifiutato di rispondere alle domande e ha continuato a usare il gas, finché non è stato costretto a rimettere gli oggetti nel sedile. Le immagini della camera corporale della polizia mostrano il momento in cui Sterling è stato arrestato con sei cartucce di ossido nitroso e un globo desinflato sulle ginocchia.

La polizia ha riferito che Sterling è stato accusato di guida pericolosa, possesso di droga e di non aver potuto fornire un campione di alito. Durante l’interrogatorio, l’uomo ha mostrato segni di intossicazione e ha avuto difficoltà a eseguire test basilari, come toccarsi la narice con un dito. L’incidente ha suscitato dibattito su come gestire il consumo di sostanze illegali tra atleti e la responsabilità di chi li sorveglia. La detenzione ha suscitato preoccupazione per la sicurezza stradale e il consumo di sostanze illegali tra i calciatori. L’incidente ha messo in luce i rischi connessi al consumo di droghe mentre si è al volante, un comportamento che potrebbe mettere in pericolo non solo la vita del guidatore, ma anche quella di altri utenti della strada.

La polizia ha riferito che Sterling è stato accusato di guida pericolosa, possesso di droga e di non aver potuto fornire un campione di alito. Durante l’interrogatorio, l’uomo ha mostrato segni di intossicazione e ha avuto difficoltà a eseguire test basilari, come toccarsi la narice con un dito. L’incidente ha suscitato dibattito su come gestire il consumo di sostanze illegali tra atleti e la responsabilità di chi li sorveglia. La detenzione ha suscitato preoccupazione per la sicurezza stradale e il consumo di sostanze illegali tra i calciatori. L’incidente ha messo in luce i rischi connessi al consumo di droghe mentre si è al volante, un comportamento che potrebbe mettere in pericolo non solo la vita del guidatore, ma anche quella di altri utenti della strada.

La polizia ha riferito che Sterling è stato accusato di guida pericolosa, possesso di droga e di non aver potuto fornire un campione di alito. Durante l’interrogatorio, l’uomo ha mostrato segni di intossicazione e ha avuto difficoltà a eseguire test basilari, come toccarsi la narice con un dito. L’incidente ha suscitato dibattito su come gestire il consumo di sostanze illegali tra atleti e la responsabilità di chi li sorveglia.