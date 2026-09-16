Mondiali ciclismo 2026, il percorso della cronometro maschile Elite favorisce Evenepoel

Il percorso della cronometro maschile Elite a Montréal

Il percorso della cronometro maschile Elite dei Mondiali di ciclismo 2026 si svolgerà domenica 20 settembre a Montréal, con un tracciato che si distingue per un finale in salita, un elemento che potrebbe favorire Remco Evenepoel. La prova, lunga 39,2 chilometri e con un dislivello complessivo di 220 metri, partirà e arriverà al Parc Jeanne-Mance, con un percorso che si svilupperà attraverso la città e lungo il fiume San Lorenzo. I primi chilometri vedranno i corridori attraversare il ponte Samuel-De Champlain per raggiungere il settore del Parc Jean-Drapeau, dove è previsto il passaggio sul Circuit Gilles-Villeneuve, il celebre circuito automobilistico che ospita il Gran Premio del Canada di Formula 1.

Un finale in salita che mette alla prova i corridori

Dopo il tratto sull’isola, il percorso tornerà verso Montréal attraverso il ponte de la Concorde, prima di affrontare la parte conclusiva, che si caratterizza per un finale in salita di circa 2 km. Il tratto finale, con pendenze che superano il 7%, potrebbe premiare i corridori capaci di mantenere un’elevata potenza anche su pendenze importanti. Questo elemento rappresenta una caratteristica importante della prova, in quanto penalizza gli specialisti più puri della cronometro, favorendo invece chi è in grado di gestire la fatica su terreni difficili. Il percorso, prevalentemente pianeggiante nella parte centrale, si conclude con un tratto in salita che potrebbe diventare decisivo per il successo di un atleta come Evenepoel.

Pubblicità

Il belga, grande riferimento della specialità e campione del mondo a cronometro nelle ultime tre edizioni, è partito con i favori del pronostico con qualunque percorso, ma con questo genere di arrivo è nettamente superiore a qualunque rivale. Il tracciato, che si svolgerà in un contesto di grande visibilità a Montréal, rappresenta un’occasione per dimostrare le capacità di un atleta in una prova che mette alla prova sia la potenza che la resistenza.

La cronometro maschile Elite si svolgerà in un contesto che combina la bellezza del paesaggio urbano e la sfida del finale in salita. Gli appassionati potranno seguire l’evento in streaming, con una giornata ricca di sport che si svolgerà oggi, mercoledì 16 settembre. Il percorso, che si distingue per la sua unicità e per le sue sfide, rappresenta un’altra prova importante per i migliori atleti del mondo del ciclismo. La prova si svolgerà in un contesto che mette in mostra l’abilità di gestire la fatica su terreni difficili, un aspetto che potrebbe rivelarsi decisivo per il successo di un atleta come Evenepoel.