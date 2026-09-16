Sunderland e AZ Alkmaar si sfidano dopo 50 anni: la sfida continentale torna al Stadium of Light

Sunderland e AZ Alkmaar si sfidano al Stadium of Light in una partita che rappresenta un momento storico per la squadra inglese. Dopo quasi cinquant’anni, il Sunderland torna a giocare in una competizione continentale, un evento raro nella sua storia. L’unica partecipazione del club in Europa risale al 1973-1974, quando, come vincitore della FA Cup, prese parte alla Coppa delle Coppe, ma fu eliminato negli ottavi di finale dai portoghesi dello Sporting. La sfida contro l’AZ Alkmaar, un avversario che ha vinto la Supercoppa d’Olanda e ha collezionato cinque vittorie consecutive in Eredivisie, promette di essere equilibrata e suggestiva.

Un ritorno dopo un lungo periodo di assenza

Il Sunderland torna al continente dopo un lungo periodo di assenza, un fatto raro nella sua storia. L’unica volta in cui ha partecipato a una competizione europea risale al 1973-1974, quando, come vincitore della FA Cup, si qualificò alla Coppa delle Coppe. La sfida contro l’AZ Alkmaar rappresenta un’occasione unica per il club inglese di riconquistare un posto nel contesto continentale. L’AZ Alkmaar, invece, ha dimostrato di essere una squadra in forma, avendo battuto il Psv 4-0 nella Supercoppa d’Olanda e vincendo cinque partite consecutive in Eredivisie prima di pareggiare 1-1 contro il Willem II.

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Le quote scommesse indicano un pronostico favorevole al Sunderland, ma non si esclude l’eventualità di un goal. Almeno una rete per parte è quotata a 1.80 su Eplay24, a 1.75 su Eurobet e a 1.72 su Planetwin. La partita potrebbe essere equilibrata, con entrambe le squadre in grado di segnare. Il Sunderland, pur tornando dopo tanto tempo, ha la motivazione di riconquistare un posto nel continente, mentre l’AZ Alkmaar ha la voglia di confermare la sua forma e di fare bene in una competizione europea.

Un’occasione per entrambe le squadre

La sfida al Stadium of Light è un momento importante per entrambe le squadre, con un contesto storico e una motivazione forte. Il Sunderland, dopo quasi cinquant’anni, ha la possibilità di tornare a giocare in una competizione continentale, un evento raro nella sua storia. L’AZ Alkmaar, invece, ha la possibilità di dimostrare la sua forza e di fare una buona impressione in una competizione europea. La partita potrebbe essere un’occasione per entrambi di dimostrare la loro forza e di fare una buona impressione.

La partita promette di essere equilibrata e suggestiva, con entrambe le squadre in grado di segnare e di fare una buona impressione. Il Sunderland, pur tornando dopo tanto tempo, ha la motivazione di riconquistare un posto nel continente, mentre l’AZ Alkmaar ha la voglia di confermare la sua forma e di fare bene in una competizione europea. La sfida al Stadium of Light è un momento importante per entrambe le squadre, con un contesto storico e una motivazione forte.

La partita potrebbe essere un’occasione unica per entrambe le squadre. Il Sunderland, dopo quasi cinquant’anni, ha la possibilità di tornare a giocare in una competizione continentale, un evento raro nella sua storia. L’AZ Alkmaar, invece, ha la possibilità di dimostrare la sua forza e di fare una buona impressione in una competizione europea. La sfida al Stadium of Light è un momento importante per entrambe le squadre, con un contesto storico e una motivazione forte.