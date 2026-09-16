Mourinho individua il principale problema del Real Madrid: “Facilitismo”

Jose Mourinho ha individuato il principale problema del Real Madrid durante la sua ultima stagione, definendolo con un termine che potrebbe entrare nella storia del calcio: “Facilitismo”. Dopo la vittoria per 2-3 contro l’Elche, il tecnico portoghese ha sottolineato come il team non abbia sfruttato al massimo le situazioni di vantaggio, nonostante avesse il controllo dei match. “Parece que pasamos de la facilidad, porque estaba fácil”, ha detto Mourinho, riferendosi a una dinamica in cui i giocatori sembrano lasciare che le partite si svolgano senza un impegno totale.

Un termine per un problema strutturale

Il termine “facilitismo” è stato scelto da Mourinho per descrivere una condizione in cui il gioco appare troppo semplice e i giocatori non si impegnano al massimo. “Que es cuando todo parece fácil y tú dejas las cosas andar”, ha spiegato il tecnico, sottolineando come questa mentalità possa compromettere la competitività del team. L’idea è che, nonostante il Real Madrid abbia vinto in modo scomodo contro l’Elche, non abbia sfruttato al meglio le opportunità create durante i match.

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Il “facilitismo” si traduce in una mancanza di determinazione. Mourinho ha anche parlato di una dinamica di “Ok” che si è instaurata all’interno del gruppo, un atteggiamento che non permette al team di prendere il controllo dei match. “Parece que entramos en una dinámica de ‘Ok'”, ha detto, riferendosi a una mancanza di determinazione nel momento cruciale. Il tecnico ha sottolineato come, nonostante i risultati positivi, il Real Madrid non abbia sempre concluso le partite in modo definitivo, lasciando spazio a situazioni di parità o di rimonta.

Un atteggiamento che non si risolve

Mourinho ha espresso la sua critica: “Mi única crítica es que podemos matar los partidos y no lo hacemos”. Questo commento indica una mancanza di determinazione nel momento decisivo, un aspetto che Mourinho intende affrontare con un approccio più rigoroso. Il problema, secondo il tecnico, non è solo tecnico, ma anche mentale. “La cosa buena es que con la dificultà, el equipo reacciona y gana, que es lo más importante”, ha affermato, riconoscendo il valore della reazione del team quando si affrontano situazioni difficili. Il discorso di Mourinho ha suscitato reazioni anche da parte dei giocatori, come Vinicius, che ha risposto al canto del pubblico dell’Elche con un “¡Más, más, más… Cuidado!”. Questo episodio ha messo in luce la tensione tra il team e il pubblico, ma anche la volontà di reagire. Il “facilitismo” non è solo un problema di gioco, ma anche di mentalità, e Mourinho intende affrontarlo con un approccio più rigoroso e determinato.

Il Real Madrid non ha sfruttato al meglio le opportunità. Mourinho ha ricordato che il team ha vinto in modo scomodo contro l’Elche, dopo essere andato in vantaggio di 0-2, ma non ha concluso i match in modo definitivo. Il tecnico ha anche menzionato i successi contro Rayo Vallecano (4-1) e Inter (2-1), quando aveva il controllo dei partiti, ma non ha sempre sfruttato al massimo le situazioni di vantaggio. Questo ha portato a una dinamica di “Ok”, che ha compromesso la competitività del team. Il “facilitismo” rappresenta un problema strutturale che Mourinho intende affrontare con un approccio più rigoroso. Il tecnico ha sottolineato che, nonostante i risultati positivi, il Real Madrid non ha sempre sfruttato al meglio le opportunità create durante i match. Questo ha portato a una mancanza di determinazione nel momento cruciale, un aspetto che Mourinho intende correggere con un lavoro più intenso e una mentalità più combattiva.

Real Madrid ha vinto contro l’Elche per 2-3 dopo essere andato in vantaggio di 0-2.

Mourinho ha criticato il “facilitismo” come principale problema del team.

Il tecnico ha sottolineato la mancanza di determinazione nel momento cruciale.

Il discorso di Mourinho ha suscitato reazioni anche da parte dei giocatori, come Vinicius, che ha risposto al canto del pubblico dell’Elche con un “¡Más, más, más… Cuidado!”. Questo episodio ha messo in luce la tensione tra il team e il pubblico, ma anche la volontà di reagire. Il “facilitismo” non è solo un problema di gioco, ma anche di mentalità, e Mourinho intende affrontarlo con un approccio più rigoroso e determinato.