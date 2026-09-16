Hugo Alonso, il talento spagnolo del Real Madrid, si trasferisce negli Stati Uniti

Hugo Alonso, 18 anni, talento emergente del Real Madrid, ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti per proseguire la sua carriera nel basket. Il base, noto come uno dei grandi “under radar” del baloncesto spagnolo, ha firmato un accordo per giocare alla Layton Christian Academy, uno dei migliori college high school di Utah. La decisione, annunciata il 16 settembre 2026, segna un passo importante nella sua crescita professionale e lo colloca in una posizione strategica per attirare l’attenzione di squadre di alto livello della NCAA.

Un talento riconosciuto ma poco visibile

Hugo Alonso, pur essendo stato MVP della finale della Liga U a 17 anni, ha trascorso gran parte della sua carriera senza essere incluso in squadre nazionali o regionali. Questo lo ha reso uno dei giocatori “under radar” del basket spagnolo, ossia un talento non ancora pienamente riconosciuto a livello internazionale. Dopo essere tornato al Real Madrid dopo aver brillato nella SBA Academy, Alonso ha continuato a mostrare capacità notevoli, con media di 6,4 punti a partita nella Liga U.

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Un percorso che lo porta verso il college

La scelta di trasferirsi negli Stati Uniti è il risultato di un percorso di crescita che ha visto Alonso emergere gradualmente. Dopo aver giocato con il Kosner Baskonia in Liga Endesa, ha partecipato alla pretemporata con il team e ha deciso di unirsi alla Layton Christian Academy, un istituto scolastico di alto livello noto per la sua eccellenza nel basket. Questo trasferimento lo pone in una posizione ideale per sviluppare le sue abilità e aumentare la sua visibilità a livello internazionale.

Alonso, nato il 14 luglio 2008, ha vinto la medaglia d’argento al Europeo U18, dove ha anche vinto il premio di MVP della finale. Con questa decisione, si pone in una posizione in cui può migliorare ulteriormente e prepararsi per il futuro. Il suo talento, pur non ancora pienamente riconosciuto, ha già attirato l’attenzione di squadre di alto livello e potrebbe portarlo a giocare a livello NCAA in futuro. Il trasferimento di Hugo Alonso rappresenta un passo significativo per il basket spagnolo, che ha visto crescere nuovi talenti con potenziale internazionale. La scelta di unirsi a Layton Christian Academy è un’opportunità unica per sviluppare le sue capacità e proseguire la sua carriera in un ambiente competitivo e di alto livello. Con questa mossa, Alonso si prepara a un futuro che potrebbe portarlo a giocare a livello professionale in America.

Hugo Alonso, 18 anni, talento del Real Madrid

Trasferimento a Layton Christian Academy negli Stati Uniti

Scelta strategica per migliorare le sue capacità e visibilità