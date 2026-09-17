César Palacios: “I dirigenti sportivi siamo come i pompieri, sempre si spegnevano incendi”

César Palacios, direttore sportivo del Eibar, ha espresso le sue opinioni sul ruolo dei dirigenti sportivi, definendoli come “pompieri” che “sempre si spegnevano incendi”. L’esperienza del direttore sportivo, che ha guidato il club basco per diverse stagioni, ha reso evidente l’importanza di mantenere la coerenza con i valori del club e di non perdere l’essenza del calcio. Palacios ha sottolineato come le decisioni di mercato devono essere ponderate e non dovrebbero portare a cambiamenti radicali, soprattutto a metà di gennaio, quando le squadre hanno già pianificato per tutta la stagione.

La gestione del mercato e la coerenza con i valori del club

Palacios ha sottolineato che non si può permettere di cambiare la squadra in modo eccessivo a metà stagione, poiché le decisioni di mercato devono essere basate su una pianificazione a lungo termine. “Le planificaciones sono per tutta la stagione e non può essere che, a metà di gennaio, perché hai una maggiore capacità economica, cambi la metà della squadra”, ha detto. Il direttore sportivo ha anche sottolineato l’importanza di mantenere le cose buone che si hanno, come il gruppo di giocatori che si è formato nel corso della stagione. “Il miglioramento è sempre benvenuto, ma senza perdere l’essenza del calcio”, ha aggiunto.

Pubblicità

Il mercato del calcio è un ambiente in cui la pressione è costante, e Palacios ha riconosciuto che questa è una caratteristica del lavoro del direttore sportivo. “La pressione la senti durante tutto l’anno perché è qualcosa in cui hai lavorato tutta la stagione”, ha spiegato. Il direttore sportivo ha anche parlato della situazione imprevista della partenza di San José, che ha messo in discussione la pianificazione iniziale. “Fui un colpo alla planificación di decisioni che si erano prese, ma nel calcio non puoi fare altro che prendere decisioni e cercare soluzioni”, ha detto. Il club ha ricevuto un denaro per la sua partenza, ma non è comune che i tecnici lascino denaro per le loro vendite.

La coerenza con i valori del club e la gestione del gruppo

Palacios ha sottolineato l’importanza di mantenere la coerenza con i valori del club, anche quando si devono prendere decisioni difficili. “Tutti i cambiamenti che siano per migliorare, benvenuti siano, ma senza perdere l’essenza del calcio”, ha detto. Il direttore sportivo ha anche parlato del gruppo di giocatori che ha formato la squadra, sottolineando come la coerenza tra i giocatori e il club sia fondamentale. “Il gruppo che abbiamo formato è stato molto importante per la stagione”, ha detto. Palacios ha anche parlato del ruolo del gruppo e della sua importanza nel successo del club. “Il calcio è un gioco di squadra e la coerenza tra i giocatori è fondamentale”, ha detto.

Il direttore sportivo ha anche parlato del ruolo del mercato e della sua importanza nel calcio. “Il mercato è un aspetto importante del calcio, ma non deve essere l’unica cosa che si considera”, ha detto. Palacios ha sottolineato l’importanza di non perdere la coerenza con i valori del club, anche quando si devono prendere decisioni difficili. “Il calcio è un gioco che richiede dedizione e capacità di adattamento”, ha detto. Il direttore sportivo ha anche parlato del ruolo del mercato e della sua importanza nel calcio, sottolineando come le decisioni di mercato devono essere ponderate e non dovrebbero portare a cambiamenti radicali.