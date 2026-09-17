Giro d’Abruzzo 2026, tappa di oggi in diretta: Tommaso Dati cerca la vittoria

La terza tappa del Giro d’Abruzzo 2026 si svolgerà oggi, con la corsa che parte da Oricola-Piana del Cavaliere e si conclude a San Benedetto dei Marsi per un totale di 159 chilometri. L’evento è in diretta, con un’attenzione particolare rivolta a Tommaso Dati, che ha l’occasione di aggiudicarsi una vittoria. Il percorso, pur non presentando particolari difficoltà altimetriche, richiede una buona gestione della fatica, soprattutto nella parte iniziale, dove si registrano pendenze fino al 4,5%. La tappa è un’altra occasione per il velocista azzurro, che si presenta in ottima forma dopo le prime due giornate.

Un percorso favorevole ai velocisti

La frazione odierna, lunga 159 chilometri, si svolgerà su un terreno che, sebbene non particolarmente ostico, richiede una buona gestione della resistenza. Dopo il passaggio del GPM, la corsa entrerà in una fase più tranquilla, con brevi tratti in salita verso Alba Fucens e Celano, prima di raggiungere la piana del Fucino. La parte decisiva del percorso si trova nei chilometri finali, dove un breve strappo con pendenza al 5% potrebbe influenzare il risultato. Anche il rettilineo finale presenta una leggerissima pendenza all’insù, favorendo gli sprinter capaci di mantenere la concentrazione fino all’ultimo momento.

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La tappa offre un’occasione per i velocisti più esperti, che dovranno gestire la fatica e mantenere la concentrazione per arrivare freschi agli ultimi metri. La parte iniziale del percorso, con pendenze fino al 4,5%, potrebbe mettere a dura prova i migliori, ma chi si dimostrerà in grado di controllare la fuga e organizzare il finale avrà buone possibilità di vittoria.

Tommaso Dati e i favoriti

Tommaso Dati, del Team Ukyo, è uno dei nomi da battere in questa tappa. Il velocista azzurro, dopo un’ottima prova nelle prime due giornate, ha l’occasione di confermare la sua forma e di aggiudicarsi una vittoria. Tra i favoriti si segnala anche Dorian Godon della Netcompany Ineos e l’esperto velocista colombiano Fernando Gaviria della Cajarural. La competizione sarà serrata, con la possibilità che i migliori sprinter possano sfruttare le condizioni favorevoli per prendere il controllo della corsa. La classifica generale è al momento guidata da Alessandro Fancellu, che si trova in testa alla classifica generale. Gli abbuoni distribuiti all’arrivo e il traguardo volante di Gioia dei Marsi potrebbero rivelarsi cruciali per il posizionamento finale. La tappa di oggi rappresenta un’altra occasione per i velocisti, che dovranno dimostrare di poter gestire la fatica e mantenere la concentrazione fino all’ultimo chilometro.

La diretta live testuale del Giro d’Abruzzo 2026 è in corso, con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata per far vivere al meglio le fasi cruciali della corsa. La tappa di oggi è un’altra prova importante per i partecipanti, con un percorso che mette in mostra le capacità dei migliori velocisti. Tommaso Dati, con la sua esperienza e la sua tecnica, potrebbe essere il protagonista di questa tappa, ma la competizione sarà serrata e la vittoria potrebbe spettare a chi si dimostrerà più bravo a gestire le condizioni del terreno.

La tappa di oggi è un’altra occasione per Tommaso Dati, che si presenta in ottima forma dopo le prime due giornate. La corsa, pur non presentando particolari difficoltà altimetriche, richiede una buona gestione della fatica, soprattutto nella parte iniziale, dove si registrano pendenze fino al 4,5%. La tappa è un’altra occasione per il velocista azzurro, che dovrà dimostrare di poter controllare la fuga e organizzare il finale.