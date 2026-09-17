Joan García si ferma: un incidente durante il match contro il Racing

Joan García, portiere del FC Barcelona, ha dovuto abbandonare il campo durante la seconda parte del match contro il Racing de Santander a causa di un incidente. L’episodio, avvenuto nel primo tempo, ha suscitato preoccupazioni tra i tifosi e la squadra. Il portiere catalano, dopo un resbalone, ha subito un mal gesto che lo ha costretto a uscire dal terreno di gioco. I servizi medici del club dovranno valutare l’entità delle molestie e determinare se ci siano problemi che possano influire sulla sua disponibilità per le prossime partite.

Un debutto stagionale interrotto

Szczesny ha avuto l’opportunità di debuttare questa stagione, dopo aver visto Joan García occupare il ruolo principale fino a quel momento. Il portiere polacco, scelto da Hansi Flick per sostituire il catalano, ha avuto il suo momento nel match contro il Racing de Santander. Tuttavia, l’incidente che ha coinvolto Joan García ha interrotto il momento di debutto di Szczesny. Il portiere catalano, che aveva già subito un mal gesto durante la prima parte, non è riuscito a tornare in campo dopo il riposo. Le condizioni di Joan García restano in sospeso. I medici del club dovranno valutare le sue condizioni e stabilire se ci siano problemi che possano condizionare la sua partecipazione alle prossime gare. La squadra, che ha visto un momento di tensione durante il match, dovrà ora affrontare la possibilità di un infortunio che potrebbe influire sulle sue prestazioni.

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Un ruolo in sospeso

Joan García, che ha sempre avuto un ruolo di supporto a Szczesny, ha avuto un momento di sospensione durante il match. La sua assenza ha creato un momento di incertezza per la squadra, che dovrà ora affrontare la possibilità di un infortunio che potrebbe influire sulle sue prestazioni. Il portiere catalano, che ha visto il suo debutto stagionale interrotto, dovrà ora attendere le decisioni dei medici per conoscere l’entità del problema.

La squadra dovrà ora affrontare la possibilità di un infortunio. La situazione di Joan García rimane in sospeso, con l’attesa per ulteriori informazioni sui danni subiti. Il portiere, che ha sempre avuto un ruolo di supporto a Szczesny, ha avuto un momento di sospensione durante il match. La sua assenza ha creato un momento di incertezza per la squadra, che dovrà ora affrontare la possibilità di un infortunio che potrebbe influire sulle sue prestazioni.

Joan García ha subito un incidente durante il match contro il Racing de Santander.

Il portiere catalano ha dovuto abbandonare il campo nel primo tempo.

I servizi medici dovranno valutare le sue condizioni.

Szczesny ha avuto il debutto stagionale, ma l’incidente ha creato un momento di sospensione.

La squadra dovrà ora affrontare la possibilità di un infortunio che potrebbe influire sulle sue prestazioni. La situazione di Joan García rimane in sospeso, con l’attesa per ulteriori informazioni sui danni subiti. Il portiere, che ha sempre avuto un ruolo di supporto a Szczesny, ha avuto un momento di sospensione durante il match. La sua assenza ha creato un momento di incertezza per la squadra, che dovrà ora affrontare la possibilità di un infortunio che potrebbe influire sulle sue prestazioni.