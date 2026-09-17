Dura entrata alla coscia di una giocatrice spagnola: espulsione e lacrime di disperazione

Nel match del Mundial Sub 20 Femenino, giocato il 17 settembre 2026, una dura entrata alla coscia di una giocatrice spagnola ha causato un’espulsione diretta e una reazione emozionante da parte della giocatrice portoghese Neide Guedes. La squadra spagnola ha vinto 2-0 contro il Portogallo, classificandosi ai quarti di finale. Neide Guedes, giocatrice del Portogallo, è stata espulsa per un’azione violenta su Elene Gurtubay, giocatrice del Athletic Club e della squadra spagnola. Dopo l’espulsione, Guedes ha lasciato il campo in lacrime e con un forte senso di disperazione.

Entrata violenta e reazione emotiva

L’arbitra giapponese Asaka Koizumi, inizialmente, ha assegnato un cartellino giallo, ma ha dovuto ricorrere al VAR per valutare la gravità dell’azione. La decisione è stata confermata, portando all’espulsione diretta di Neide Guedes. La giocatrice portoghese, dopo essere stata espulsa, ha reagito con emozioni intense, lasciando il campo in lacrime e con un senso di profonda disperazione. La situazione ha suscitato reazioni forti tra i tifosi e i giocatori, con un clima di tensione durante il match.

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La reazione di Guedes ha suscitato empatia e preoccupazione per la violenza nel calcio femminile.

Elene Gurtubay, giocatrice del Athletic Club, ha rimasto intatta dopo l’azione di Guedes. A fortuna sua, la dura entrata non ha causato danni fisici significativi. La giocatrice spagnola ha continuato a giocare senza problemi e ha contribuito alla vittoria della sua squadra. L’azione di Guedes, però, ha suscitato molte critiche e discussioni, con molti che hanno espresso preoccupazione per la violenza nel calcio femminile.

La partita e il risultato

La squadra spagnola, guidata da Elene Gurtubay, ha vinto il match 2-0 contro il Portogallo, garantendosi la qualificazione ai quarti di finale. La vittoria è stata ottenuta grazie a un’ottima prestazione delle giocatrici spagnole, che hanno dominato la partita e hanno sfruttato al meglio le opportunità. La vittoria ha rafforzato la posizione della squadra spagnola nel gruppo e ha messo in mostra la forza e la determinazione delle giocatrici. Nonostante l’espulsione di Guedes, la squadra portoghese ha mostrato una buona resistenza e ha dato il massimo per cercare di ribaltare il risultato. La partita ha visto un’intensa lotta per il possesso del pallone e un’alta intensità di gioco, con entrambe le squadre che hanno dato il loro meglio. La vittoria spagnola è stata una prova di forza e di determinazione, che ha lasciato un segno indelebile nel torneo.

La partita ha rappresentato un momento cruciale per il Mundial Sub 20 Femenino.