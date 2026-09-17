Fermín López: “Quest’anno sto godendo di più la mia relazione con il gol”

Fermín López, attaccante del FC Barcelona, ha espresso in un’intervista a GQ la sua soddisfazione per la stagione 2026, in cui ha migliorato la sua relazione con il gol. L’andaluso, che ha perso il Mondiale a causa di una lesione, ha sottolineato come questa stagione sia diversa rispetto alle precedenti. “Quest’anno sto godendo di più la mia relazione con il gol”, ha dichiarato. Dopo un periodo in prestito al Linares, il giocatore ha ritrovato la forma e la motivazione, grazie al contesto di squadra e ai compagni di squadra. Fermín ha anche espresso il desiderio di giocare con Leo Messi, ricordando un incontro che non è mai avvenuto.

Stile di gioco e riferimenti

Fermín ha descritto il suo stile di gioco come verticale e diretto, cercando sempre di raggiungere la porta. “Sono sempre più vicino all’area, mi piace essere verticale e cerco sempre la porta”, ha detto. Questo approccio lo ha reso un giocatore di grande impatto, ma ha anche riconosciuto l’importanza di giocare con atleti di alto livello. “Es el mejor y, si juegas con gente de esa calidad, el fútbol es más fácil”, ha aggiunto, riferendosi a Lamine Yamal. L’attaccante ha anche espresso ammirazione per Rafa Nadal, riconoscendone l’importanza come riferimento fuori dal calcio.

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Il giocatore ha anche parlato dei suoi riferimenti nel calcio, tra cui Messi e Iniesta. “Con Andrés non ho potuto giocare, ma mi sarebbe piaciuto. Con Messi ho l’espinita del match che si sarebbe potuto giocare in Qatar”, ha ricordato. Fermín ha anche sottolineato come il suo ruolo nel gioco sia diverso rispetto a giocatori come Xavi o Andrés Iniesta, ma ha riconosciuto l’importanza di giocare con atleti di alto livello. “Creo che soy un poco diferente a Xavi y Andrés, que creo que son incomparables, pero tengo otras características”, ha detto.

Relazioni con i compagni e la squadra

Fermín ha parlato delle sue relazioni con i compagni di squadra, sottolineando come si senta a suo agio con tutti i giocatori del Barça. “Mi sento bene con tutti, ma ho una maggiore affinità con Baena, Grimaldo e ovviamente i miei compagni del Barça”, ha detto. L’attaccante ha anche ricordato il suo primo giorno nel vestuario del club, dove ha trovato un ambiente molto diverso rispetto al Linares. “Entrare in un vestuario con giocatori come Ter Stegen, Lewandowski e Pedri è stato un’esperienza molto impattante”, ha ricordato. Fermín, che ha già mostrato numeri interessanti in questa stagione, sembra essere in una fase di crescita e di soddisfazione personale, grazie alla sua posizione e al contesto di squadra in cui gioca.

La sua relazione con il gol è migliorata

Il suo stile di gioco è verticale e diretto

Con la sua personalità e il suo approccio al gioco, Fermín López sembra essere in una fase positiva della sua carriera, con un futuro promettente nel calcio spagnolo e nel club catalano.