Gabi Nunes torna al Atlético de Madrid come sostituta di Amaiur Sarriegi

Gabi Nunes, attaccante brasiliana di 29 anni, torna in Spagna dopo un’esperienza in USA e in Inghilterra, per unirsi al Atlético de Madrid come sostituta di Amaiur Sarriegi. La giocatrice, che ha concluso il suo periodo con l’Orlando Pride il 17 settembre 2026, si unisce al club madrileño poco prima che il mercato di calciomercato si chiuda. La sua esperienza in Spagna include un passato al Madrid CFF (2021-23) e al Levante (2022-24), e ora torna a giocare in Liga F, dove sarà la quarta brasiliana in squadra, accanto a Lauren Leal, Gio Garbelini e Luany da Silva.

Un ritorno con pochi minuti giocati

Nunes ha giocato solo due partite in poco più di un mese con l’Orlando Pride, con un totale di 16 minuti. Il suo periodo in USA è stato segnato da pochi minuti di gioco e da problemi fisici, che hanno limitato la sua regolarità. La giocatrice ha superato due gravi lesioni al legamento crociato anteriore nella sua gamba sinistra nel 2017 e 2018, e negli ultimi anni ha vissuto un periodo difficile a causa di infortuni alla schiena e alla colonna vertebrale.

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Un’esperienza in Inghilterra con il Villa

Durante le due stagioni al Aston Villa, Nunes ha affrontato problemi di salute che hanno influenzato la sua performance. La sua esperienza in Inghilterra ha messo in luce la sua capacità di adattarsi a diversi contesti, ma anche le difficoltà derivanti da infortuni ricorrenti. Ora, con l’obiettivo di tornare a giocare in modo regolare, la brasiliana si prepara a un nuovo avventura in Liga F, dove si unisce a un gruppo di giocatrici di alto livello.

La sua decisione di tornare in Spagna è stata influenzata anche dal fatto che Amaiur Sarriegi, sua precedente compagna di squadra, ha recentemente firmato con la Juventus dopo aver pagato la clausola. Nunes si presenta come una valida alternativa per la squadra rojiblanca, che punta a rafforzare la sua rosa per la prossima stagione. La sua esperienza e la sua capacità di adattarsi a diversi contesti potrebbero essere un valore aggiunto per il club. Il ritorno di Nunes al Atlético de Madrid rappresenta un’altra mossa strategica del club per rafforzare la sua squadra in Liga F. La brasiliana, pur con un’esperienza limitata in USA, ha dimostrato di essere una giocatrice di qualità e di potenziale, pronta a dare il suo contributo al progetto del club. La sua unione al club avviene in un momento cruciale per la squadra, che cerca di consolidare la sua posizione nella massima serie.

Gabi Nunes torna al Atlético de Madrid dopo esperienza in USA e Inghilterra

La brasiliana sarà la quarta giocatrice brasiliana in squadra

Ha giocato solo due partite in poco più di un mese con l’Orlando Pride

Il mercato di calciomercato è ormai alle porte, e il ritorno di Nunes al club madrileño rappresenta un’altra mossa importante per la squadra. La sua esperienza e la sua capacità di adattarsi a diversi contesti potrebbero essere un valore aggiunto per il club, che punta a rafforzare la sua rosa per la prossima stagione. La brasiliana, pur con un’esperienza limitata in USA, ha dimostrato di essere una giocatrice di qualità e di potenziale, pronta a dare il suo contributo al progetto del club.