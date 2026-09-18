Le gare di canoa e remo di Brisbane 2032 si terranno in un fiume con coccodrilli

Le gare di canoa e remo dei Giochi Olimpici di Brisbane 2032 si terranno nel fiume Fitzroy, a Rockhampton, nonostante le controversie e le preoccupazioni degli ultimi mesi. Il Comitato Organizzatore ha approvato ufficialmente la scelta di questo polémico emplazamento, nonostante la presenza di coccodrilli e le condizioni del fiume. La decisione è stata presa dopo un’evaluazione indipendente “esauriente e rigorosa” condotta dalla Federazione Internazionale di Remo.

Un fiume con coccodrilli e rischi idrologici

Il fiume Fitzroy, la seconda più grande bacino idrografico dell’Australia, è noto per le sue correnti forti e la sua propensione alle inondazioni. Questi fattori hanno reso il fiume un’opzione controversa per le competizioni, in quanto potrebbero creare condizioni ingiuste per gli atleti. Inoltre, il fiume ospita coccodrilli di acqua salata, con un numero stimato di circa 500 esemplari. Tra questi, un coccodrillo di 4,6 metri è stato catturato nel 2023.

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Un’approvazione basata su valutazioni esterne

Nonostante le migliaia di firme raccolte per spostare le competizioni, la Federazione Internazionale di Remo ha commissionato un’indagine indipendente per valutare la fattibilità del fiume Fitzroy. Il presidente della Federazione, Jean-Christophe Rolland, ha dichiarato: “Ora sappiamo che il fiume Fitzroy è in grado di offrire condizioni di competizione giuste durante i Giochi”. L’indagine non ha però affrontato direttamente la presenza dei coccodrilli. Nonostante i rischi, i responsabili hanno garantito che saranno adottate misure specifiche in caso di avvistamento di coccodrilli. Queste misure includeranno procedure di sicurezza e controlli regolari lungo il fiume. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune voci che continuano a sollevare dubbi sulla sicurezza e sull’equità delle competizioni.

Un’alternativa non considerata

La scelta del fiume Fitzroy ha suscitato polemiche, soprattutto a causa della presenza di coccodrilli e delle condizioni del bacino. Molti hanno sostenuto che la decisione non tiene conto dei rischi per gli atleti e per il pubblico. Tuttavia, il Comitato Organizzatore ha sottolineato che la scelta è stata fatta dopo un’analisi approfondita e che le misure di sicurezza saranno attivate in caso di emergenza. Le competizioni di canoa e remo di Brisbane 2032 si terranno nel fiume Fitzroy, un luogo che, nonostante i rischi, è stato scelto per la sua capacità di offrire un’esperienza competitiva giusta. La decisione rimane un tema dibattuto, ma il Comitato Organizzatore ha espresso la sua fiducia nella capacità del fiume di ospitare le gare in modo sicuro e equo. La scelta del fiume Fitzroy ha suscitato reazioni contrastanti, ma il Comitato Organizzatore ha sottolineato che le misure di sicurezza saranno attivate in caso di emergenza.

Il fiume Fitzroy ospita circa 500 coccodrilli.

Un coccodrillo di 4,6 metri è stato catturato nel 2023.

La decisione è stata presa dopo un’indagine indipendente.