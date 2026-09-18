Mbappé abbandona Nike per On, un passo verso l’innovazione nel calcio

Kylian Mbappé, stella del Real Madrid, ha annunciato il suo passo decisivo: abbandona Nike per unirsi a On, azienda svizzera specializzata in tecnologia sportiva. L’annuncio, reso pubblico attraverso i canali social del calciatore, segna un cambiamento significativo nella sua carriera, non solo come atleta ma anche come collaboratore in un progetto di innovazione. Mbappé, che ha vestito le maglie di Nike da bambino, ha scelto di seguire un percorso diverso, in cui potrà contribuire attivamente alla creazione di prodotti futuri, in linea con le sue passioni e visioni.

Un sogno che non cambia

“Sigo soñando con jugar al fútbol”, ha dichiarato Mbappé, sottolineando che il suo desiderio di giocare non è mai cambiato. L’atleta ha spiegato che il motivo del cambio di brand è legato alla possibilità di costruire qualcosa di nuovo insieme a On, un’azienda che mira al futuro del calcio. “Lo che mi ha attratto in On è l’opportunità di creare qualcosa di completamente nuovo, che dia forma al gioco del domani”, ha aggiunto, evidenziando l’importanza della collaborazione tra atleti e tecnologia.

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Un’alleanza con Thierry Henry

La decisione di Mbappé non è casuale. Thierry Henry, ex attaccante del Paris Saint-Germain e attuale direttore di football di On, ha un ruolo chiave in questa collaborazione. Henry, che ha lavorato in segreto con Mbappé fin dal 2025, sarà il punto di riferimento per il calciatore nel nuovo progetto. “Mbappé sarà al centro del percorso di On nel calcio, contribuendo con la sua esperienza e la sua visione del gioco”, ha spiegato la società. L’obiettivo è creare un prodotto che si adatti al piede come una seconda pelle, grazie alla tecnologia LightSpray, un’innovazione che On vuole portare al mondo del calcio.

La scelta di Mbappé rappresenta un’importante svolta per On, che entra nel settore del calcio per la prima volta. L’azienda, fondata nel 2010, ha iniziato con la produzione di scarpe da corsa, ma ora mira a un’espansione nel mondo del calcio, cercando di unire innovazione e passione per il gioco. “L’obiettivo è lavorare con una selezione di giocatori di élite per ripensare il prodotto in base alle esigenze del gioco, al tempo stesso aggiungendo energia alla cultura che lo circonda”, ha affermato On, sottolineando l’importanza della connessione con le comunità a livello globale.

On punta su Mbappé per rinnovare il calcio. L’azienda svizzera ha espresso la sua fiducia nel calciatore, riconoscendo il suo ruolo chiave nel progetto. “Mbappé è un’icona del calcio, e la sua collaborazione ci permetterà di sviluppare prodotti che rispondano alle esigenze del gioco e alla sua passione”, ha dichiarato la società. La tecnologia LightSpray potrebbe rivoluzionare le scarpe da calcio, creando un prodotto che si adatti al piede come una seconda pelle, un’innovazione che On vuole portare al mercato.

Con questa mossa, Mbappé non solo cambia brand, ma si impegna in un progetto che potrebbe rivoluzionare il modo in cui si gioca e si vive il calcio. Il calciatore, che ha sempre sostenuto l’idea che il gioco sia una forma di felicità semplice, si impegna ora a trasformare questa passione in innovazione concreta. Il futuro di On nel calcio sembra promettente, e Mbappé, con la sua esperienza e visione, potrebbe diventare un punto di riferimento per il settore.