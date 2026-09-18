Xavi esclude Memphis Depay dalla sua prima lista con i Paesi Bassi

Xavi ha reso ufficiale la sua prima lista come nuovo allenatore della squadra dei Paesi Bassi, annunciando numerose novità che hanno sorpreso il mondo del calcio. Tra i giocatori esclusi, spicca Memphis Depay, che non farà parte della squadra per il prossimo match contro l’Allemagne. Altre sorprese sono arrivate con l’assenza di De Roon, Til e Weghorst, tutti per infortuni, mentre Frenkie de Jong e Wieffer sono stati eliminati per motivi simili. Nonostante queste decisioni, Xavi ha mantenuto 20 giocatori tra quelli portati al Mondiale da Koeman. Tra i nuovi volti, si segnala la riconciliazione di Jurriën Timber, tornato in campo dopo un infortunio, e l’inserimento di due giovani talenti, Zechiël e van Bommel, figlio del famoso Mark Van Bommel.

Una scelta chiara per Depay

Memphis Depay, uno dei migliori attaccanti del calcio moderno, non è stato incluso nella lista iniziale di Xavi. La decisione ha suscitato reazioni e commenti, ma l’allenatore ha spiegato che il giocatore non è stato scelto per motivi tattici e di squadra. La sua assenza è legata a una strategia di squadra e a una scelta di forma e ruolo. Il calciatore, noto per la sua capacità di segnare e creare occasioni, non sarà disponibile per il prossimo match contro l’Allemagne. Questa scelta ha lasciato perplessità tra i tifosi, ma Xavi ha sottolineato che la squadra deve essere costruita con un equilibrio tra esperienza e freschezza.

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Novità e ritiri per infortuni

Al di fuori della decisione su Depay, Xavi ha anche escluso altri giocatori per motivi di salute. De Roon, Til e Weghorst non saranno in campo per il prossimo match, a causa di infortuni che li hanno tenuti lontani dalle squadre nazionali. Frenkie de Jong e Wieffer, invece, sono stati eliminati per motivi simili. Tra i giocatori che torneranno in squadra, si segnala la riconciliazione di Jurriën Timber, che ha superato un infortunio e sarà disponibile per la prossima partita. Al tempo stesso, Xavi ha dato spazio a due giovani talenti, Zechiël e van Bommel, che hanno mostrato una buona forma e potrebbero rappresentare un futuro importante per la squadra.

La lista di Xavi ha suscitato un certo dibattito, soprattutto per l’assenza di alcuni giocatori chiave. Tuttavia, l’allenatore ha spiegato che la sua squadra è stata costruita con un’attenzione particolare alla coerenza tattica e alla solidità. La scelta di escludere Depay riflette una strategia mirata a rafforzare la squadra in modo diverso. Il prossimo match contro l’Allemagne sarà un test importante per valutare le scelte fatte. Nonostante le sorprese, Xavi ha mantenuto un equilibrio tra esperienza e freschezza, cercando di creare una squadra competitiva e pronta per i prossimi impegni.

La decisione di escludere Memphis Depay ha suscitato reazioni da parte dei tifosi e dei media, ma Xavi ha sottolineato che la sua squadra è stata costruita con un’attenzione particolare alle caratteristiche tattiche e alla compatibilità tra i giocatori. La lista iniziale rappresenta un primo passo verso la costruzione di una squadra solida e competitiva. La prossima partita contro l’Allemagne sarà un test importante per valutare le scelte fatte e per capire come si svilupperà la squadra sotto la guida di Xavi.

Con questa prima lista, Xavi ha dimostrato una visione chiara e una scelta precisa, anche se non sempre compresa dai tifosi. La sua squadra è stata costruita con un equilibrio tra esperienza e freschezza, cercando di creare una formazione competitiva e pronta per i prossimi impegni in Nations League. La sua strategia potrebbe rivelarsi vincente, ma il prossimo match sarà un test cruciale.