Ben Shelton perde contro Lehecka in Coppa Davis, Usa in bilico

Ben Shelton, numero uno mondiale e finalista del US Open, ha subito una sconfitta contro il tennista ceco Jiri Lehecka nella prima giornata della Coppa Davis. Il match, terminato con il punteggio di 6-4 e 6-4, ha messo in difficoltà gli Stati Uniti, che si trovano a un passo dal raggiungere la fase finale del torneo a Bolonia. Shelton, che aveva appena concluso la sua storica finale contro Alexander Zverev, ha cercato di rappresentare il suo Paese solo cinque giorni dopo, ma non è riuscito a portare a casa la vittoria.

Un risultato che pesa sulle sorti degli Stati Uniti

La sconfitta di Shelton contro Lehecka ha reso la situazione degli Stati Uniti più complessa nella serie contro la Repubblica Ceca. Il risultato ha portato il punteggio a parità, dopo che Learner Tien aveva dato un vantaggio ai visitanti con un successo di 6-2 e 6-4 contro Jakub Mensik. Il terzo punto del doppio, programmato per la giornata del sabato, si rivelerà decisivo per il futuro della squadra americana.

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Shelton, che aveva scelto di non partecipare alla Laver Cup di Londres, ha optato per concentrarsi sulla Coppa Davis. Tuttavia, la sua prestazione non ha soddisfatto le aspettative. Il tennista, noto per la sua aggressività e la sua capacità di rimontare, ha mostrato difficoltà nel primo set, nonostante abbia tentato di rimanere in partita.

Le squadre si preparano per il doppio decisivo

La squadra ceca ha annunciato il suo doppio formato da Adam Pavlasek e Patrick Rikl, mentre gli Stati Uniti hanno scelto Christian Harrison e Austin Krajicek. Il doppio, che si terrà in apertura della giornata del sabato, potrebbe diventare un punto di svolta per la serie. La Coppa Davis, che si terrà a Bolonia dal 24 al 29 novembre, rappresenta un’occasione importante per gli Stati Uniti. La squadra, purtroppo, si trova in una situazione delicata dopo la sconfitta di Shelton. Il risultato ha messo in evidenza le difficoltà del team americano, che dovrà fare affidamento su una squadra di giocatori giovani e in crescita per riuscire a raggiungere i quarti di finale.

La sconfitta di Shelton contro Lehecka ha reso la Coppa Davis un evento di grande interesse per i tifosi del tennis. Il match ha dimostrato come la competizione possa essere molto equilibrata, con squadre forti che si contendono la vittoria. La prossima giornata, con il doppio, potrebbe rivelarsi decisiva per il destino della squadra americana. Al contempo, Corea del Sud ha superato con relativa facilità l’India per 2-0, grazie ai successi di Soonwoo Kwon e Hyeon Chung. Austria e Belgio hanno invece empatato a uno, grazie ai triomfi di Jurij Rodionov e Zizou Bergs. La serie tra la Repubblica Ceca e gli Stati Uniti, in particolare, si presenta come una delle più attese del torneo.