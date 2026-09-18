Coppa Davis 2026, Austria e Belgio in parità dopo la prima giornata a Vienna

La prima giornata della Coppa Davis 2026 si è conclusa con un pareggio tra Austria e Belgio, entrambi in cerca di un posto alle finali. A Vienna, sul cemento, i padroni di casa hanno trionfato nel primo singolare grazie a Jurij Rodionov, mentre il Belgio ha trovato il pareggio grazie a Zizou Bergs. La partita, giocata in un clima teso, ha visto un’azione intensa e una serie di scontri equilibrati che hanno portato a un risultato inaspettato per i padroni di casa.

La vittoria austriaca e la reazione belga

Il numero uno austriaco, Jurij Rodionov, ha dominato il primo set contro Gauthier Onclin, vincendo 6-4 in un’ora e ventinove minuti. La partita, pur se non troppo combattuta, ha dato all’Austria un vantaggio iniziale. Tuttavia, il Belgio, messo in difficoltà, ha reagito con Zizou Bergs, il numero 38 del mondo, che ha trovato il punto del pareggio. Dopo un’ora e due minuti di gioco, Bergs ha vinto il terzo set 6-2, chiudendo la partita e portando il punteggio a parità.

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Il Belgio si è affidato a Bergs per trovare il pareggio

Il Belgio, dopo la vittoria austriaca nel primo singolare, si è trovato quasi spalle al muro e ha deciso di affidarsi a Zizou Bergs. Il numero 38 del mondo ha faticato molto più del previsto contro Lukas Neumayer, imponendosi solamente in rimonta al terzo set con il punteggio di 2-6 6-4 6-2 dopo due ore e due minuti di gioco. La reazione belga ha permesso di raggiungere il pareggio, chiudendo la prima giornata in equilibrio.

Un’equilibrio fragile e un futuro incerto

La partita ha visto un’azione molto equilibrata, con entrambi i giocatori che hanno dato il loro meglio. L’Austria, pur avendo avuto il vantaggio iniziale, ha dovuto fare i conti con la reazione del Belgio. La sfida tra i due numeri uno, Rodionov e Bergs, è attesa per domani, quando si disputerà il doppio. La squadra austriaca, che ha partecipato alle finali dell’anno scorso e è stata battuta 2-0 dall’Italia, si trova in una situazione di equilibrio, mentre il Belgio, anch’esso battuto in semifinale, cerca di riprendersi.

La Coppa Davis 2026 si svolge a Vienna con un’atmosfera intensa

La Coppa Davis 2026, in corso a Vienna, ha visto la prima giornata di qualificazione al secondo round. La partita tra Austria e Belgio ha dimostrato una competizione intensa e una serie di scontri equilibrati. Il risultato finale, in parità, ha lasciato aperto il futuro delle due squadre, che dovranno affrontare le sfide successive con la stessa determinazione. La prossima giornata vedrà il doppio, con una sfida molto equilibrata tra Miedler/Oberleitner e Gille/Vliegen, che potrebbe decidere il destino delle squadre.

Prima giornata della Coppa Davis 2026 a Vienna

Austria e Belgio in parità

Partita tra Rodionov e Bergs in programma domani