Gable Steveson, oro olimpico e allievo di Jon Jones, cerca il titolo di peso pesante nella UFC

Gable Steveson, ex oro olimpico e allievo di Jon Jones, si appresta a un nuovo passo avanti nella sua carriera nella UFC. Il campione statunitense, noto per la sua vittoria ai Giochi di Tokyo 2021, affronterà Sean Sharaf nel match UFC 311, un evento che potrebbe segnare un ulteriore salto di qualità nella sua ascesa verso il titolo di peso pesante. La sua carriera, però, non è stata sempre lineare: dopo un iniziale esperimento nel wrestling, dove ha subìto critiche e addirittura è stato licenziato nel 2024, ha trovato un nuovo destino grazie al mentorato di Jon Jones.

Un percorso inaspettato verso le MMA

Dopo la vittoria olimpica, Gable Steveson ha scelto di entrare nella WWE, ma non ha trovato il successo sperato. Anzi, ha subìto critiche e è stato addirittura licenziato nel 2024. Tuttavia, il suo destino è cambiato quando Jon Jones, il “GOAT” della UFC, ha inviato un messaggio che ha cambiato i suoi piani. Dopo aver fallito nel tentativo di entrare nella NFL, Steveson ha iniziato a seguire le MMA, trovando nel campione statunitense un mentore che lo ha guidato verso un nuovo futuro.

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La sua carriera nella UFC ha iniziato con un botto. Il debutto al UFC 329, in cui ha sconfitto Elisha Ellison con un K.O. nel primo round, ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media. La sua capacità di vincere in modo decisivo ha reso la UFC interessata a lui, e da allora ha partecipato a eventi di grande rilevanza. Il prossimo match contro Sean Sharaf nel UFC 311 potrebbe essere un altro passo importante nel suo percorso verso il titolo di peso pesato.

La sua ascesa è stata rapida, ma non casuale. Con tre vittorie in tre combattimenti, Steveson ha dimostrato di possedere un talento raro. La sua tecnica, la sua forza e la sua determinazione lo hanno reso un candidato serio per il titolo. La sua carriera, però, è ancora in fase di crescita, e il prossimo passo potrebbe portarlo a confrontarsi con i migliori del settore, come i top 15 della classifica.

Un talento in mostra con la UFC

La sua carriera nella UFC ha iniziato con un botto. Il debutto al UFC 329, in cui ha sconfitto Elisha Ellison con un K.O. nel primo round, ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media. La sua capacità di vincere in modo decisivo ha reso la UFC interessata a lui, e da allora ha partecipato a eventi di grande rilevanza. Il prossimo match contro Sean Sharaf nel UFC 311 potrebbe essere un altro passo importante nel suo percorso verso il titolo di peso pesante. La sua ascesa è stata rapida, ma non casuale. Con tre vittorie in tre combattimenti, Steveson ha dimostrato di possedere un talento raro. La sua tecnica, la sua forza e la sua determinazione lo hanno reso un candidato serio per il titolo. La sua carriera, però, è ancora in fase di crescita, e il prossimo passo potrebbe portarlo a confrontarsi con i migliori del settore, come i top 15 della classifica.

Con la sua carriera in ascesa e la sua reputazione in crescita, Gable Steveson rappresenta un esempio di come un atleta possa trovare un nuovo destino grazie a un mentorato di alto livello. La sua storia, iniziata con la vittoria olimpica, continua a svilupparsi nella UFC, dove cerca di dimostrare che può competere con i migliori del mondo. Il match contro Sean Sharaf potrebbe essere un ulteriore tassello nel suo percorso verso il titolo di peso pesante.