Lamine Yamal parla del razzismo: “Sono nero, non mi fa male”

Lamine Yamal, attaccante del Barcellona, ha parlato con Jorge Valdano del problema del razzismo subìto in Spagna, rivelando come le esperienze di discriminazione lo abbiano colpito in modo profondo. Durante un’intervista su “Universo Valdano”, il giovane calciatore ha spiegato come il razzismo non lo abbia mai disturbato, ma lo abbia fatto sentire in modo diretto e indiretto. “Sono nero, non mi fa male”, ha detto Yamal, sottolineando che la sua identità non è mai stata un ostacolo per lui. L’attaccante ha anche condiviso un episodio specifico avvenuto al Santiago Bernabéu durante un match contro il Real Madrid, in cui è stato bersaglio di commenti e insulti razzisti.

Un episodio di razzismo nel Bernabéu

Durante un confronto tra Barcellona e Real Madrid, Lamine Yamal ha vissuto un momento di tensione quando è stato insultato da alcuni tifosi del Bernabéu. “Dopo che ho segnato, ho sentito frasi come ‘Puto negro’ o ‘Puto Moro'”, ha ricordato. Questi episodi, spesso registrati e condivisi online, hanno suscitato reazioni forti da parte del giocatore e del club. LaLiga, dopo aver denunciato i fatti alla Polizia, ha preso misure severe, come l’espulsione di un minore responsabile degli insulti. Con questa azione, LaLiga rafforza il suo impegno nella lotta contro il razzismo.

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La risposta di Yamal: “Sì, 1.000 volte”

Quando Valdano gli ha chiesto se avesse sentito il razzismo in modo diretto, Yamal ha risposto con fermezza: “Sì, 1.000 volte”. L’attaccante ha spiegato come il razzismo possa essere indiretto, ma comunque dannoso. “Molte persone non si rendono conto di quanto siano razziste”, ha sottolineato. Yamal ha anche condiviso come alcuni tifosi lo guardino in modo diverso, senza rendersi conto del danno che causano. Non mi fa male che mi chiamino nero, perché sono nero.

Il discorso di Yamal ha suscitato un dibattito su come affrontare il razzismo nel calcio spagnolo, un tema sempre più presente negli ultimi anni. Il giocatore ha anche parlato del suo futuro, sottolineando come creda di meritare il Balón de Oro per quanto ha fatto in campo. “Per me, somo Mbappé e io i due migliori del mondo”, ha detto, rafforzando la sua posizione come uno dei migliori del momento. La sua intervista con Valdano ha rappresentato un momento importante per il calcio spagnolo, un settore che continua a lottare contro le forme di discriminazione. Yamal, con la sua voce chiara e determinata, ha dato un esempio di come affrontare il razzismo con coraggio e forza, senza mai perdere la sua identità o la sua dignità.

Yamal ha condiviso un episodio di razzismo al Bernabéu

LaLiga ha preso misure contro i tifosi responsabili

Yamal ha detto: “Sono nero, non mi fa male”

La sua voce, forte e chiara, ha dato un’importante testimonianza contro il razzismo, un tema che continua a occupare un posto centrale nel calcio moderno.