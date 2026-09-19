Anita Mapelli e Noah Quesada conquistano la prima medaglia per una coppia spagnola al Junior Grand Prix

Anita Mapelli e Noah Quesada hanno conquistato la prima medaglia di una coppia spagnola al Junior Grand Prix, ottenendo il bronzo a Ankara il 19 settembre 2026. La gara, che ha visto la coppia posizionarsi al terzo posto, rappresenta un traguardo storico per il patinaggio artistico del Paese. La loro performance ha superato di oltre quattordici punti la squadra che ha chiuso al quarto posto, con un punteggio totale di 154,07, il loro miglior risultato personale. Il successo segna un passo importante per la coppia, che si prepara a nuove sfide nel circuito internazionale.

Un percorso di crescita in poco tempo

Mapelli e Quesada, che si allenano a Bérgamo in Italia, hanno dimostrato un livello di competenza in crescita. Dopo poco più di un anno di collaborazione, iniziata nel mese di aprile 2025, la coppia si è posizionata tra le migliori del mondo. Il loro percorso è stato reso possibile grazie a un lavoro intenso e costante, che ha portato a risultati di alto livello. La loro performance al Junior Grand Prix ha confermato la loro proiezione verso il futuro, con l’obiettivo di entrare nel team olímpico del 2030.

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La loro routine, eseguita con precisione e abilità, ha incluso elementi tecnici complessi come il triple split twist, il triple salchow e la sequenza di due doble axel in paralelo. Nonostante un piccolo errore nel salto lanciato, dove Anita Mapelli ha appoggiato entrambe le mani al momento dell’atterraggio, la coppia ha ottenuto un punteggio totale di 154,07, superando di oltre quattordici punti la squadra che ha chiuso al quarto posto. Il loro punteggio personale ha raggiunto un nuovo record, dimostrando la loro capacità di crescita.

Un successo che apre nuove porte

Il successo di Mapelli e Quesada rappresenta un traguardo inaspettato per una coppia giovane, che ha dimostrato di poter competere a livello internazionale. La loro vittoria ha suscitato grande entusiasmo nel mondo del patinaggio artistico, soprattutto per il fatto che si tratta del primo successo di una coppia spagnola in un evento del Junior Grand Prix. La loro prospettiva è promettente, con la possibilità di classificarsi per la finale del circuito, che si terrà a Gdansk dal 8 al 10 ottobre. “Siamo molto contenti. Abbiamo lavorato molto negli ultimi mesi e siamo felici che il nostro lavoro abbia dato i frutti che speravamo”, ha dichiarato Noah Quesada, riconoscendo l’importanza del loro impegno. La loro vittoria non solo rappresenta un successo personale, ma anche un passo avanti per il patinaggio artistico spagnolo, che si prepara a nuove sfide e opportunità nel futuro.

Mapelli e Quesada hanno ottenuto il bronzo al Junior Grand Prix di Ankara.

La loro performance ha superato di oltre quattordici punti la squadra che ha chiuso al quarto posto.

La coppia si allena a Bérgamo in Italia e ha iniziato a collaborare nel 2025.

Il loro punteggio totale è di 154,07, il loro miglior risultato personale.