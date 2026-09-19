La bicicletta di Pogacar al Tour 2023 è stata venduta per migliaia di euro

La bicicletta utilizzata da Tadej Pogacar durante il Tour de France 2023 è stata venduta per migliaia di euro, con l’intero ricavato destinato alla Croce Rossa giapponese per aiutare le vittime del terremoto di Kumamoto. L’evento ha riacceso l’attenzione su un momento storico del ciclismo, in cui il campione sloveno ha affrontato una serie di sfide e ha dimostrato una resilienza notevole. La vendita, organizzata da un pódcast specializzato, ha rivelato l’interesse di appassionati e collezionisti per un oggetto legato a una delle edizioni più ricordate del Tour.

Un simbolo di resilienza e solidarietà

Pogacar ha partecipato al Tour 2023 dopo essere rimasto fratturato alla mano nella corsa di Lieja-Bastoña-Lieja. Nonostante l’infortunio, ha mantenuto un’intensa lotta con Jonas Vingegaard, uno dei suoi principali rivali, fino alla terza settimana della competizione. La bicicletta, utilizzata durante le fasi decisive della gara, è diventata un simbolo di determinazione e di una delle competizioni più intense della storia recente del ciclismo. La vendita non è solo un evento sportivo, ma anche un atto di solidarietà internazionale.

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Un’occasione per fare del bene

La bicicletta, che ha accompagnato Pogacar lungo le strade francesi, è stata messa in vendita per sostenere i bisogni dei cittadini colpiti dal terremoto di Kumamoto. L’intero ricavato sarà destinato alla Croce Rossa giapponese, un’organizzazione che ha dimostrato una capacità straordinaria nel rispondere a emergenze. L’evento ha rafforzato il legame tra il ciclismo e la solidarietà. La bicicletta, una delle edizioni più ricordate del Tour, ha visto Pogacar vincere due tappe e conquistare il maillot bianco di miglior giovane. Tra i momenti più memorabili della sua partecipazione, il famoso “I’m gone, I’m dead” pronunciato durante un momento di spossamento al Col de la Loze. Dopo una breve pausa, Pogacar ha ripreso la sua corsa e ha chiuso la sua partecipazione imponendosi nella penultima tappa, con arrivo a Le Markstein. Questo episodio ha reso la bicicletta non solo un oggetto di valore, ma anche un simbolo di una delle competizioni più intense del ciclismo moderno.

La vendita della bicicletta ha rivelato l’interesse di un pubblico globale, che ha visto in essa un oggetto legato a un momento storico del ciclismo. L’evento ha anche sottolineato la capacità del ciclismo di mobilitare risorse per scopi benefici, dimostrando come un’attività sportiva possa avere un impatto positivo ben al di là delle piste e delle competizioni. La bicicletta di Pogacar, quindi, non è solo un pezzo di attrezzatura, ma un simbolo di resilienza, di sport e di solidarietà internazionale.

La bicicletta è stata venduta per migliaia di euro

Il ricavato va alla Croce Rossa giapponese

Il Tour 2023 ha visto un intenso duello tra Pogacar e Vingegaard

La vendita della bicicletta di Pogacar ha rappresentato un momento significativo per il ciclismo, in cui un oggetto di alto valore è stato trasformato in un mezzo per fare del bene. L’evento ha rafforzato il legame tra sport e solidarietà, dimostrando come un’attività come il ciclismo possa avere un impatto positivo su scala globale.