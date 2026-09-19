Ester Expósito denuncia buli su sua relazione con Mbappé: “Sono vittima di false accuse”

Ester Expósito ha pubblicato un messaggio che si è diffuso rapidamente su internet, in cui denuncia i falsi rumors che circolano intorno alla sua relazione con Kilian Mbappé. “Questo estivo ci sono stati alcuni buli molto spiacevoli”, ha scritto l’attrice spagnola, che si sente vittima di informazioni manipolate e di accuse infondate. La sua relazione con il calciatore francese del Real Madrid ha suscitato reazioni fortemente critiche, con false notizie che cercano di danneggiarla e di attaccare la sua reputazione.

Le reti sociali e la manipolazione delle informazioni

Expósito ha espresso preoccupazione per la mancanza di controllo su ciò che circola online. Qualunque persona può dire qualsiasi cosa, utilizzare la mia immagine per qualsiasi scopo e non ci sono ripercussioni, siamo molto desproteggiati, ha commentato. L’attrice ha sottolineato come le persone non siano sempre consapevoli di come le informazioni vengano manipolate e come si possano creare false storie per danneggiare chiunque. “Confido nel fatto che la gente non creda a tutto ciò che legge”, ha aggiunto, mostrando una certa fiducia nella capacità dei suoi follower di discernere tra verità e menzogne.

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Un rapporto tormentato e accuse di infedeltà

La relazione con Mbappé, che ha visto l’attrice e il calciatore trascorrere le vacanze insieme, ha suscitato numerose reazioni negative. Expósito ha ricordato come sia stata vittima di falsi rumors su infedeltà e di attacchi per il loro legame. I buli sono stati creati con l’intento di macchiare una storia tra due persone e di ferire la mia dignità, ha spiegato. L’attrice ha anche sottolineato come queste false notizie siano spesso misogine e mirino a danneggiare la sua immagine personale.

Nel corso di un’intervista al programma “Hoy por hoy” su La Ser, Expósito ha parlato apertamente del tema dei buli. “La maggior parte delle volte lascio che passino perché non posso vivere a smontare ogni cosa, questo non significa che siano vere”, ha detto. Tuttavia, ha espresso la sua volontà di tracciare una linea chiara e di non permettere che le false accuse continuino a circolare. “Questo estivo ho voluto tracciare una linea”, ha concluso, mostrando una determinazione a difendere la sua reputazione e la sua vita privata.

La sua voce ha trovato eco tra i suoi follower, che hanno condiviso e commentato il suo messaggio. L’attrice, conosciuta per la sua carriera in televisione e cinema, continua a essere al centro di attenzione, non solo per le sue opere, ma anche per le sue relazioni personali. La sua esperienza rappresenta un caso significativo di come le reti sociali possano influenzare la vita di una persona, anche se non si è direttamente coinvolti in un evento pubblico. Expósito ha anche sottolineato come i buli siano spesso manipolati in modo opportunistico e misogino, con l’obiettivo di danneggiare la sua immagine. “Bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad”, ha ricordato, riferendosi alle false accuse di infedeltà che ha subìto. L’attrice ha espresso la sua frustrazione per la mancanza di controllo su ciò che circola online e ha espresso fiducia nel fatto che i suoi follower possano discernere tra verità e menzogne.

La sua denuncia ha suscitato reazioni positive da parte del pubblico, che ha apprezzato la sua coraggio e la sua determinazione a difendere la sua reputazione. L’attrice, conosciuta per la sua carriera in televisione e cinema, continua a essere al centro di attenzione, non solo per le sue opere, ma anche per le sue relazioni personali. La sua esperienza rappresenta un caso significativo di come le reti sociali possano influenzare la vita di una persona, anche se non si è direttamente coinvolti in un evento pubblico.