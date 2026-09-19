Gasperini punta su Dybala e Koné per Roma-Inter, Lulli convince su destra

Gasperini punta su Dybala e Koné per la sfida contro l’Inter, mentre Lulli convince su destra. La Roma, in vista del match contro i nerazzurri, sembra concentrata su una formula offensiva che prevede il ritorno del talento argentino e la continuità del centrocampista. L’analisi di SisalClub suggerisce una vittoria per una delle due squadre, con un pareggio al primo tempo e almeno 8 tiri in porta totali. La formazione titolare, scelta da Gasperini, include Mancini, N’Dicka e Hermoso, quest’ultimo recuperato dalla contusione alla caviglia. La difesa, invece, vede Balerdi in panchina, mentre il tecnico si mostra aperto a cambiamenti per adattarsi alle esigenze del match.

La Roma si prepara per un match di alto livello

Tutti i giocatori sono rimasti al centro sportivo Fulvio Bernardini dopo l’allenamento di ieri, come se si trattasse di una finale. L’atmosfera è intensa e la preparazione è al massimo livello. Gasperini ha scelto di non far tornare i calciatori a casa, ma di mantenere l’intero gruppo insieme per concentrarsi sulla partita. La formazione titolare, che potrebbe iniziare con Mancini, N’Dicka e Hermoso, è stata testata durante la sgambata mattutina. Il tecnico ha lasciato alcuni dubbi, soprattutto in difesa, ma si mostra convinto che i cambi possano portare benefici. L’attenzione è rivolta soprattutto alla fascia destra, dove Lulli convince più di Molina.

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La scelta di Gasperini per la difesa è chiara: Balerdi non è titolare. Il tecnico ha espresso la sua fiducia in un cambio di ruolo, anche se non ha dato ulteriori dettagli. La squadra, però, sembra pronta a giocare con una difesa solida e un attacco in grado di mettere in difficoltà l’Inter. La preparazione è al top e tutti i giocatori sono concentrati sul match.

Dybala al top, Pisilli fuori dalla formula

Paulo Dybala, in forma smagliante, è al centro delle attenzioni di Gasperini. Il calciatore argentino, a 32 anni, ha trovato il top della sua carriera e non passa più da alcuna gestione conservativa. Lui stesso ha espresso fiducia nei giusti allenamenti, che gli hanno permesso di raggiungere un livello di prestazioni elevato. Dybala, però, non ha ancora segnato in questa Serie A, ma sta deliziando i romanisti con gli assist. A centrocampo, invece, Pisilli non è stato incluso nella formula conservativa, nonostante la sua crescita. Koné e Cristante restano i titolari, mentre il tecnico non sembra voler dare spazio al talento emergente.

La Roma si muove con una formula offensiva che punta su Dybala e Koné. La squadra, con la sua formula, sembra pronta a dare il massimo. La sfida contro l’Inter, però, richiede una preparazione completa. La formazione di Gasperini, con un’attenzione particolare a Dybala e Koné, potrebbe rivelarsi decisiva. La vittoria, per la Roma, è un obiettivo chiaramente in mente, ma il match sarà probabilmente molto equilibrato.

La Juve, in casa contro l’Atalanta, si prepara a un match di alta intensità. L’ultima vittoria interna della Dea risale al 2018, e da allora la squadra di Massimiliano Allegri ha subìto pareggi e sconfitte. L’Atalanta, però, ha mostrato dei problemi, segnando solo un gol in sei uscite ufficiali. La vittoria della Juventus, secondo l’analisi di SisalClub, è una possibilità reale, con entrambe le squadre che potrebbero segnare. La difesa atalantina, però, potrebbe essere messa in difficoltà dai guizzi dei laterali della Juventus. La partita tra Fiorentina e Napoli, invece, sembra essere un’altra curiosità. La Fiorentina, con tre vittorie e tre sconfitte, non conosce mezze misure. I due club, però, hanno una storia di successi reciproci, con il Napoli che ha sempre segnato almeno due gol contro i toscani. La partita, in programma domani, potrebbe regalare un altro risultato interessante.