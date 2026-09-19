Raphinha chiarisce: critica la scelta dell’Atlético su Julián, la sua uscita “decisa” dal Barça

Raphinha ha espresso le sue opinioni in modo diretto durante un’intervista a RAC1, parlando della situazione del Barça e della scelta dell’Atlético di non ritenere necessario il giocatore Julián Álvarez. Il brasiliano ha sottolineato come, se un calciatore non si sente a suo agio in un club, è difficile che le cose vadano bene. Ha anche parlato della sua decisione di lasciare il Barça, che ha definito “decisa”, e ha spiegato come la sua posizione al club sia cambiata grazie a Hansi Flick.

Adattabilità e ruolo al Barça

Raphinha ha riconosciuto di non essere sorpreso dal suo buon inizio di stagione, ma ha ammesso di essere sorpreso di giocare come “9” e di adattarsi a questa posizione. Ha spiegato che, nonostante le sue origini come esterno destro, si è adattato al ruolo che gli è stato assegnato. “Per stare in campo, devo avere questa mentalità”, ha detto, sottolineando l’importanza della flessibilità. Inoltre, ha menzionato che, prima del campionato, ha discusso con Flick sulla sua posizione e ha espresso la sua disponibilità a giocare in qualsiasi ruolo.

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Nonostante le sue origini, Raphinha ha dimostrato adattabilità e disponibilità a giocare in qualsiasi posizione. Ha anche sottolineato che, se un giocatore non è a suo agio, è difficile che le cose vadano bene. Questo commento si riferisce anche a Julián Álvarez, di cui ha espresso la sua opinione sulla scelta dell’Atlético.

Le sue dichiarazioni su Julián Álvarez e il Balón de Oro

Raphinha ha espresso la sua opinione sulla scelta dell’Atlético di non ritenere necessario Julián Álvarez, dicendo di non capire la decisione del club. “Se un giocatore non è a suo agio in un posto, è difficile che le cose vadano bene”, ha commentato. Ha anche sottolineato come la sua decisione di lasciare il Barça sia stata “decisa” e come la sua situazione sia cambiata grazie a Flick. Inoltre, ha parlato del suo ruolo di capitano e del senso di responsabilità che accompagna questa posizione.

Raphinha ha anche parlato dei suoi numeri iniziali di stagione, dicendo che superare i numeri di Messi è “una locura”, ma ha riconosciuto che è un momento importante della sua carriera. Ha anche espresso il suo sostegno a Lamine Yamal per il Balón de Oro, sottolineando come abbia un grande potenziale e abbia già vinto un Mondiale. “La gente paga per vedere Lamine in campo, e io lo farei”, ha detto, sottolineando l’importanza del talento del giocatore.

Raphinha ha espresso il suo sostegno a Lamine Yamal per il Balón de Oro, riconoscendo il suo talento e il suo potenziale. Ha anche sottolineato che, se il premio è giusto, Lamine lo meriterebbe. Questo commento si inserisce nel contesto delle sue dichiarazioni su come si sente al Barça e sulle sue scelte di carriera. Raphinha ha concluso l’intervista parlando del suo obiettivo di vincere la Champions e un’altra Liga, dicendo che sarebbe il miglior risultato che potrebbe vivere nel club. Ha anche sottolineato l’importanza del ruolo di capitano e del senso di responsabilità che accompagna questa posizione. “La gente mi dice che quando porto il bracciale sembra che abbia una forza diversa”, ha detto, sottolineando l’impatto che il ruolo di capitano può avere sul campo.