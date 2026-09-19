Jovic e Stearns si sfidano al WTA Guadalajara 2026

Al WTA Guadalajara 2026, il torneo si avvicina alla fase decisiva con due match di grande intensità. La statunitense Iva Jovic, seconda favorita del tabellone, ha dominato la sua semifinale contro la spagnola Cristina Bucsa, vincendo 6-4 6-1 in un’ora e trentatré minuti. Dopo aver annullato due palle dello 0-1, Jovic ha operato il break del 2-0 alla seconda opportunità, non concedendo quasi nulla al servizio e mancando un set point nell’ottavo gioco. Bucsa ha tentato una rimonta con il break del 5-4, ma Jovic ha strappato nuovamente il servizio e ha chiuso il match 6-4 al secondo set point.

Una rimonta inarrestabile

Jovic, nota per la sua capacità di rimontare e mantenere il controllo del match, ha dimostrato ancora una volta la sua determinazione. Dopo aver annullato tre palle del 3-2, la giocatrice ha siglato il definitivo 6-1 al secondo match point, confermando la sua superiorità. La sua performance ha lasciato senza parole i tifosi e ha reso il suo passo verso il titolo sempre più vicino.

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Allo stesso tempo, Peyton Stearns ha messo in mostra la sua classe e la sua capacità di rimontare. La statunitense ha sconfitto Liudmila Samsonova, numero otto del tabellone, 7-6(7) 6-2 in due ore e nove minuti. La russa ha iniziato forte, portandosi sul 3-0 pesante con due break a proprio favore, ma Stearns ha gradualmente trovato il ritmo e ha completato la rimonta sul 4-4. Nel secondo parziale, l’equilibrio si è rotto al quarto gioco, con Stearns che ha sfruttato la seconda opportunità per operare il break del 3-1.

Una vittoria fatta di concentrazione

Dopo aver annullato tre palle del 3-2, Stearns non si è voltata più indietro e ha siglato il definitivo 6-1 al secondo match point. Nel tie-break, dopo aver mancato due set point nel dodicesimo gioco, la giocatrice ha trasformato la sesta possibilità per vincere 9-7, dimostrando una grande concentrazione e una capacità di reazione eccezionale. La sua determinazione ha reso il match un vero e proprio test di resistenza e concentrazione. Con entrambe le giocatrici in forma e con la loro determinazione, il WTA Guadalajara 2026 si avvicina alla finale, con Jovic e Stearns che si sfidano per il titolo. Il match promette di essere intenso e pieno di emozioni, con due atlete che hanno dimostrato di poter vincere in qualsiasi momento. La competizione continua a regalare momenti memorabili, con un’atmosfera di eccitazione che si diffonde tra i tifosi e i giocatori stessi.