Il Mónaco, allenato da Filipe Luis, ha vinto 2-1 contro il Lens in casa, confermando la sua leadership in Ligue 1. La vittoria, ottenuta con un gol di Brunner e un autogol di Gradit al minuto 84, ha portato il team a 13 punti su 15 possibili dopo cinque giornate. Il Mónaco si trova tre punti sopra il Lille e il Rennes, che non hanno ancora giocato la loro partita del fine settimana. La squadra, guidata dal tecnico brasiliano, si appresta a diventare uno dei principali contendenti per il titolo, con il PSG che si trova in posizione di vantaggio ma con un gruppo di avversari in crescita.

Una vittoria che conferma la leadership

Il Mónaco, con Filipe Luis in panchina, ha dimostrato una solida gestione del gioco e una capacità di reagire in modo efficace. La vittoria contro il Lens, pur avendo subito un gol in vantaggio, ha messo in mostra la coesione della squadra e la capacità di trovare soluzioni in fase di ripartenza. Il gol di Brunner ha aperto le porte del successo, mentre l’autogol di Gradit ha chiuso la partita in modo decisivo. La squadra, con 13 punti su 15, si trova al comando della classifica, anche se il Lille e il Rennes non hanno ancora giocato la loro partita del fine settimano.

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Un inizio promettente per Filipe Luis

La stagione di Filipe Luis come allenatore del Mónaco sembra iniziare in modo positivo. Dopo cinque giornate, il tecnico brasiliano ha guidato la squadra a una vittoria che conferma la sua capacità di gestire il gruppo e di ottenere risultati importanti. La squadra, con un mix di giocatori esperti e giovani talenti, si sta dimostrando competitiva in Ligue 1. Il Mónaco, con il suo attacco in crescita e una difesa solida, si appresta a diventare uno dei principali contendenti per il titolo.

La vittoria contro il Lens ha messo in mostra la capacità del Mónaco di rimanere in corsa per il titolo. Con il Lille e il Rennes in attesa del loro turno, il Mónaco si trova in una posizione privilegiata. La squadra, con un attacco in crescita e una difesa solida, si appresta a diventare uno dei principali contendenti per il titolo. Filipe Luis, con la sua esperienza e la sua capacità di gestire il gruppo, sembra aver trovato la chiave per far progredire la squadra. La stagione del Mónaco sembra essere iniziata in modo promettente, con un futuro che potrebbe essere molto interessante.

Vittoria del Mónaco 2-1 contro il Lens

13 punti su 15 dopo cinque giornate

Leader in Ligue 1 con tre punti di vantaggio

Il Mónaco, con Filipe Luis in panchina, ha dimostrato una solida gestione del gioco e una capacità di reagire in modo efficace. La vittoria contro il Lens, pur avendo subito un gol in vantaggio, ha messo in mostra la coesione della squadra e la capacità di trovare soluzioni in fase di ripartenza. Il gol di Brunner ha aperto le porte del successo, mentre l’autogol di Gradit ha chiuso la partita in modo decisivo. La squadra, con 13 punti su 15, si trova al comando della classifica, anche se il Lille e il Rennes non hanno ancora giocato la loro partita del fine settimano.