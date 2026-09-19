Una studentessa italiana di Erasmus abbandona la sede a Granada per paura dei terremoti

Una studentessa italiana di Erasmus ha deciso di abbandonare la sede a Granada poco dopo essere arrivata in Spagna, a causa del timore per i terremoti. La giovane, che aveva appena iniziato i suoi studi presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociologia dell’Università di Granada, ha comunicato a inizio settembre la sua decisione di tornare in Italia, nonostante i tentativi del decanato di tranquillizzarla. L’episodio ha suscitato attenzione per la sua rilevanza in un contesto in cui la regione ha registrato una serie di movimenti sismici negli ultimi mesi.

Un caso isolato ma significativo

La studentessa, che aveva raggiunto la città a fine agosto, ha rifiutato le spiegazioni fornite dall’università, nonostante quest’ultima abbia condiviso dati e grafici per illustrare la natura ciclica degli eventi sismici nella zona. Il decanato ha spiegato che la serie di terremoti non è un fenomeno nuovo per Granada, ricordando che nel 2021 la provincia aveva già sperimentato una situazione simile senza che nessun altro studente di Erasmus avesse abbandonato il programma. La decisione della giovane ha però condizionato la sua esperienza di scambio, anche prima di iniziare il corso.

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Un’attività sismica persistente

La decisione della studentessa si colloca in un contesto di attività sismica che continua a interessare la provincia. Negli ultimi giorni, sono stati registrati diversi movimenti di bassa magnitudine, tra cui un terremoto di 2,1 gradi a Armilla e uno di 2,0 gradi a Caniles. Anche se l’attività si è ridotta rispetto a quella registrata nel mese di agosto, i terremoti continuano a generare preoccupazione in parte della popolazione. L’università ha sottolineato che si tratta di un caso isolato e non ha segnalato altre intenzioni di abbandono da parte di studenti stranieri.

La presenza internazionale dell’Università di Granada è un fattore chiave nel contesto. Il Vicerrectorado di Internazionalizzazione ha spiegato che l’ateneo riceve ogni anno oltre 2.000 studenti attraverso il programma Erasmus, posizionando Granada tra i principali destinazioni per gli studenti europei. Nonostante l’attenzione sul caso, la comunità accademica non ha registrato un impatto significativo sull’immagine dell’università. La situazione sismica rimane un tema di interesse, ma per ora non sembra aver causato un’ondata di abbandoni da parte di studenti. La decisione della giovane italiana rappresenta un episodio unico, che ha suscitato dibattito ma non ha modificato le dinamiche generali del programma Erasmus a Granada.

La studentessa ha abbandonato la sede a Granada a causa del timore per i terremoti.

L’università ha tentato di tranquillizzarla con dati e spiegazioni.

La situazione sismica persiste, ma non ha causato un’ondata di abbandoni.