Marta García batte il record nazionale nei 5 km a Copenhague, sesta al mondo

Marta García, atleta spagnola di 44 anni, ha conquistato il record nazionale nei 5 km in pista a Copenhague, classificandosi sesta al mondo. Nella manifestazione dei Mondiali di atletismo, la corridora ha completato la prova in 14:59, migliorando il precedente record di Marta Domínguez, stabilito nel 2002 a Londres in 15:11. La vittoria è andata all’etiope Likina Amebaw, che ha vinto in 14:41, confermando la sua posizione di favorita. La spagnola ha chiuso il podio con l’australiana Rose Davies, che ha terminato in 14:50.

La prestazione di Marta García ha rafforzato la sua forma attuale, grazie a una serie di successi recenti. Dopo la medaglia d’argento nei 5.000 metri a Birmingham, la corridora ha partecipato ai Juegos Mediterráneos di Taranto, dove ha vinto la prova dei 1.500 metri, e al Ultimate Championship di Budapest, dove ha stabilito il miglior tempo dell’anno per la Spagna nei 5 km (14:43.94), la seconda miglior marca della sua carriera. Questi risultati le hanno permesso di arrivare a Copenhague in un ottimo stato di forma.

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Un record che riconferma la forma di Marta García

La spagnola ha corso in una delle strade più famose di Copenhague, un percorso che ha visto la partecipazione di atlete di alto livello. La sua prestazione ha riconfermato il suo ruolo come atleta di alto livello, nonostante l’età avanzata. Il tempo di 14:59 ha migliorato il record nazionale, un traguardo significativo per la sua carriera. La sua capacità di mantenere un ritmo elevato per tutta la distanza ha dimostrato una grande resistenza e una preparazione ottimale. La vittoria di Likina Amebaw, numero uno del ranking mondiale, ha confermato la sua leadership. Con un tempo di 14:41, ha superato di sette secondi la keniana Caroline Makandi Gitonga, che ha concluso in 14:48. La prestazione di Amebaw è stata netta e di alta qualità. La spagnola, pur non riuscendo a vincere, ha dimostrato una grande resistenza e una capacità di tenere il passo con le migliori atlete del mondo.

Un’edizione di Mondiali in cui l’etiope si conferma leader

La spagnola ha fatto il suo debutto con l’equipaggio nazionale in una prova di strada a Copenhague, un evento che ha visto la partecipazione di atlete di alto livello. La sua prestazione ha riconfermato il suo ruolo come atleta di alto livello, nonostante l’età avanzata. Il tempo di 14:59 ha migliorato il record nazionale, un traguardo significativo per la sua carriera. La sua capacità di mantenere un ritmo elevato per tutta la distanza ha dimostrato una grande resistenza e una preparazione ottimale.

La vittoria di Likina Amebaw, numero uno del ranking mondiale, ha confermato la sua leadership. Con un tempo di 14:41, ha superato di sette secondi la keniana Caroline Makandi Gitonga, che ha concluso in 14:48. La prestazione di Amebaw è stata netta e di alta qualità. La spagnola, pur non riuscendo a vincere, ha dimostrato una grande resistenza e una capacità di tenere il passo con le migliori atlete del mondo.