Suárez risponde alle critiche: “Sono naturale, non ho cintura ma sono buona”

La modella e influencer argentina China Suárez, ex compagna del calciatore Mauro Icardi, ha risposto alle critiche su Instagram con un messaggio diretto e ironico, dopo che un video di lei in bikini aveva suscitato reazioni forti sui social media. Suárez, che ha sempre mantenuto un atteggiamento di autoaccettazione e forza, ha sottolineato la sua naturalezza e la sua felicità di essere se stessa, nonostante le commenti di alcuni follower. La reazione, che ha suscitato interesse e dibattito, è arrivata dopo che un video di lei, in cui danza in bikini, aveva acceso le discussioni su internet.

Una risposta chiara e diretta

La modella ha pubblicato un video in cui ha risposto alle critiche, sottolineando che non ha cintura ma è “buonissima”. “Sí, soy cuadrada, no tengo cintura, pero estoy buenísima”, ha scritto, accompagnando la frase con emoji di risa e cuore. Suárez ha anche sottolineato che non si preoccupa delle opinioni altrui, poiché la sua felicità è la cosa più importante. “Eso no define tu valorrrrrr (sic), me voy que estoy tapada de laburo”, ha aggiunto, con un tono di ironia e determinazione.

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Un messaggio di autostima e libertà

La reazione di Suárez non si è limitata al video iniziale. Ha pubblicato un altro messaggio in cui ha parlato della sua vita quotidiana, sottolineando la sua serenità e la sua libertà. “Estuve tomando sol con mi hija, feliz de la vida, con mi novio que me ama, que es el hombre perfecto”, ha scritto, facendo riferimento a Icardi. La frase ha suscitato reazioni positive e ha rafforzato l’immagine di una donna che non si preoccupa delle opinioni altrui e che vive la sua vita con autenticità.

La storia tra Suárez e Icardi è stata un tema di dibattito mediatico per anni, con episodi di separazione e riavvicinamento. La relazione, nata dopo la separazione di Wanda Nara, ha suscitato molte discussioni, ma Suárez ha sempre mantenuto una posizione chiara e diretta. La sua ultima reazione sui social media ha confermato il suo atteggiamento di forza e autostima, nonostante le critiche. La modella ha anche sottolineato che non si preoccupa delle opinioni altrui, poiché la sua felicità è la cosa più importante.

China Suárez risponde alle critiche su Instagram con un messaggio diretto e ironico.

La modella ha sottolineato la sua naturalezza e la sua felicità di essere se stessa.

La sua reazione ha suscitato reazioni positive e ha rafforzato il suo atteggiamento di forza.

La reazione di Suárez ha suscitato un dibattito su internet, con molti follower che hanno apprezzato la sua sincerità e la sua capacità di non prendere le critiche in modo personale. La modella ha dimostrato di non temere le opinioni altrui, e di vivere la sua vita con autenticità e serenità. La sua ultima risposta sui social media ha confermato il suo atteggiamento di forza e determinazione, nonostante le critiche. La modella ha anche sottolineato che non si preoccupa delle opinioni altrui, poiché la sua felicità è la cosa più importante.